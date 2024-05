Sharp, due nuovi micro sistemi arricchiscono la famiglia dei prodotti audio Tokyo

Sharp sta ampliando la sua gamma audio con due nuovi modelli della gamma Tokio disponibili da subito: essi sono l’All-in-One Dab+System e l’Fm Micro System.

Tokyo All-in-One System

Moderno, elegante e senza tempo, Tokyo Dab+ All-in-One hi-fi Micro System (xl-b720d) è caratterizzato da un design semplice e contemporaneo. I potenti altoparlanti stereo e il cabinet in legno laminato offrono un’esperienza sonora coinvolgente con un’eccellente acustica. Grazie alle nove opzioni di equalizzazione preimpostate e alle regolazioni individuali dei bassi e degli alti, l’esperienza sonora può essere adattata alle preferenze di ciascun ascoltatore. Il dispositivo non lascia nulla a desiderare quando si tratta di opzioni di riproduzione audio.

Oltre alla radio Dab+/Dab e Fm con Rds, il dispositivo dispone anche di un lettore Cd integrato, di un ingresso Usb per la riproduzione di Mp3 e di un ingresso Aux/line-in da 3,5mm per il collegamento di dispositivi esterni come gli smart speaker.

Il tutto può essere comodamente controllato premendo un pulsante sul dispositivo o utilizzando il telecomando completo di tutte le funzioni. Lo streaming audio wireless con tecnologia Bluetooth 5.0 consente di utilizzare servizi di streaming quali Spotify o Audible direttamente dal proprio smartphone o tablet ed è inoltre possibile accedere in un attimo a una selezione quasi illimitata di canzoni, podcast e audiolibri.

Tokyo FM Micro System

Il nuovo dispositivo Tokyo hi-fi Fm Micro System (Xl-b514) è dotato di radio Fm con Rds, di streaming bluetooth wireless, lettore Cd integrato e riproduzione di Mp3 via Usb. Inoltre, tramite l’ingresso Aux/line da 3,5mm è possibile collegare altri dispositivi stereo analogici esterni. L’Xl-B514 convince con un’esperienza audio di prima qualità. Gli altoparlanti a due vie con struttura in legno laminato offrono un’eccellente riproduzione del suono e le nove modalità di equalizzazione preimpostate, insieme alle regolazioni dei bassi e degli acuti offrono un’esperienza completamente personalizzabile.

«La nostra famiglia di prodotti audio Tokyo offre ai consumatori grandi funzionalità a un prezzo accessibile. Questi due nuovi prodotti sono rivisitazioni eleganti e moderne dei classici sistemi hi-fi, con l’aggiunta delle più recenti tecnologie Dab+ e bluetooth», afferma Matt Sienko di Sharp.

Tokyo hi-fi All-in-One Dab+ System è disponibile in nero al prezzo di 149 euro. Tokyo hi-fi Fm Micro System, anch’esso disponibile in nero, ha un prezzo di 99 euro.