Sondaggio OnePlus: quasi la metà degli italiani si rivela un “serial upgrader”

Una ricerca condotta da OnePlus ha rivelato che quasi metà degli italiani è un "serial upgrader", che si tratti di tecnologia, vestiti o accessori. Un sondaggio condotto su 1000 persone, ha evidenziato infatti che ogni 6 mesi il 26% degli intervistati compra nuovi device tech, con gli smartphone tra i primi dispositivi a essere sottoposti ad upgrade. La ricerca di OnePlus anche spiega i motivi per cui le persone sentono il bisogno di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo tech.

Stando ai dati, solo il 24% degli italiani fa acquisti unicamente piacere: al contrario, le ragioni che spingono una persona a cambiare telefono, dipendono principalmente dal deterioramento delle prestazioni della batteria (34% degli intervistati) e della velocità del dispositivo (15%). In media, il 30% degli intervistati nota un calo delle prestazioni della batteria dopo i primi 12 mesi di utilizzo. La ricerca ha fatto emergere altri dati interessanti: ad esempio, il 40% degli intervistati ammette di conservare in casa da 2 a 3 telefoni inutilizzati. Con un telefono pensato per durare a lungo non solo si potrebbe evitare di accumulare oggetti in casa, ma si potrebbe risparmiare fino a 1432 euro in soli 4 anni. Anche se acquistare gli ultimi trend del momento può far sentire bene molte persone, questa sensazione di euforia è facilmente superata dai benefici che derivano dal far durare i propri dispositivi a lungo e non solo in termini di risparmio, ma anche per quanto riguarda il pianeta.

Per il 62% degli intervistati, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica è un aspetto di primaria importanza e, quando si parla di impronta di carbonio, uno dei modi più semplici per ridurre il proprio impatto sul pianeta è proprio quello di conservare la propria tecnologia il più a lungo possibile. Secondo l'Environmental European Bureau, se tutti in Europa utilizzassero il proprio cellulare per un solo anno in più, entro il 2030 si potrebbe risparmiare una quantità di carbonio pari a quella che si otterrebbe togliendo dalla strada 2 milioni di automobili, riducendo le emissioni di 4 milioni di tonnellate all'anno.

«La domanda di nuovi prodotti è sempre alta, ma è più che mai importante assicurarsi che le moderne tecnologie, compresi i nostri smartphone, siano in grado di resistere alla prova del tempo», dichiara Celina Shi, Chief Marketing Officer, Europe di OnePlus. «Ci sono due elementi da considerare quando si acquista uno smartphone: la vita della batteria e gli aggiornamenti del software. OnePlus 11 possiede una batteria in grado di resistere fino a 4 anni di utilizzo quotidiano e gli aggiornamenti software sono garantiti per 4 anni, una scelta del produttore che aiuta a mantenere il telefono veloce e fluido per gli anni a venire».

In particolare, per contrastare il problema della batteria, il recente flagship lanciato dall’azienda è progettato per supportare fino a 1600 cicli di ricarica (ossia l’equivalente di 4 anni di utilizzo) prima che la salute della batteria scenda all'80%. Ciò è reso possibile dalla funzione Battery Health Engine che alimenta l'algoritmo Smart Battery Health e la tecnologia Battery Healing, progettate per estendere la durata della batteria dello smartphone e preservarne la capacità. Sfruttando la potenza di queste tecnologie, OnePlus 11 è in grado di conservare la salute della batteria più a lungo, consentendole di durare per un tempo maggiore e di caricarsi più velocemente.

Inoltre, per dimostrare la capacità di OnePlus 11 di durare nel tempo, il produttore ha spedito il dispositivo 4 anni avanti nel futuro all’interno di una macchina del tempo progettata con l'atelier di design Studio Job. Costituita da quattro stazioni di prova, la macchina del tempo simula un uso intenso dello smartphone per farlo invecchiare precocemente.

Nella prima stazione di test, OnePlus ha voluto mettere alla prova la potenza di scrolling dello smartphone. Nonostante l’uso intenso – la simulazione ricrea l’equivalente di 4 anni di scrolling ininterrotto – il dispositivo è rimasto veloce, fluido e privo di lag grazie alla presenza del potente Snapdragon 8 Gen 2. Nella seconda unità di prova, vengono simulati i 4 anni di aggiornamenti software garantiti, con il telefono posizionato su un nastro trasportatore. Con 4 anni di aggiornamenti software e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, OnePlus 11 si conferma un telefono costruito per durare a lungo.

Nella terza stazione di test, il telefono è sottoposto alla costante apertura e chiusura di 44 app contemporaneamente. La simulazione dimostra la potenza del software e l'ampia Ram del dispositivo, in grado di mantenere attive fino a 44 applicazioni in background e aiutare gli utenti a passare da un'app all'altra senza interruzioni. Infine, la quarta unità mette alla prova la batteria del dispositivo sottoponendolo a cicli di ricarica e scaricamento intenso. La batteria si è dimostrata in grado di supportare fino a 1600 cicli di ricarica, l’equivalente di 4 anni di carica quotidiana.