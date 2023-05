Sonoro presenta due nuovi sistemi audio: Stream e Easy

Sonoro ha presentato due nuovi sistemi audio per un divertimento musicale senza limiti. La radio internet Stream è stata studiata nei minimi dettagli perconquistare gli amanti della musica che vogliono godere di un suono di qualità. Con il suo design elegante e robusto e le varie opzioni di equalizzazione disponibili, tra cui un'impostazione speciale per le stanze piastrellate, Stream è la radio ideale per tutte le stanza della casa e fornisce una qualità del suono straordinariamente chiara. Ambienti piastrellati, spazio limitato e clima umido: queste sono le sfide che un bagno o una cucina presentano per un sistema audio.



Questa radio internet ha un involucro compatto e resistente all'umidità e può essere controllata direttamente dalla vasca da bagno, dalla doccia o persino dalla vasca idromassaggio grazie al suo telecomando impermeabile. Oltre alla radio digitale Fm e Dab+, Stream offre l'accesso a oltre 25000 stazioni radio Internet e podcast da tutto il mondo, offrendo una maggiore scelta e un'esperienza musicale unica. La comoda modalità podcast, selezionabile separatamente, consente di accedere facilmente ai podcast preferiti. Inoltre, i servizi di streaming musicale come Deezer, Amazon Music e Spotify sono preinstallati per riprodurre infinite playlist e, grazie alla funzione Bluetooth, è possibile trasmettere contenuti direttamente da uno smartphone. Con il suo design che mescola legno e metallo e le sue dimensioni compatte, questo device non passa inosservato sulla mensola del bagno, sul bancone della cucina o sulla credenza. È disponibile in 3 colori, Noce-Nero, Acero-Bianco e Rovere-Argento, a partire da 269 euro.

Per ascoltare piacevolmente dell’ottimo jazz ma non solo, Sonoro propone Easy, una radio in grado di offrire numerosi vantaggi e soddisfare chiunque voglia godersi la musica ogni giorno. Se collocata in camera da letto, il display a luminosità variabile non disturba il sonno mentre ci si addormenta. Inoltre, Easy possiede una luce notturna a Led integrata, ideale per una retroilluminazione discreta che aiuta a trovare la strada al buio. Grazie alle sue dimensioni compatte e al suo design senza tempo, questo prodotto fa la sua ottima figura come complemento d’arredo in ufficio come in cucina. Custodia compatta, funzionamento a rete o a batteria e tracolla in vera pelle, questa radio è molto facile da trasportare e consente di ascoltare le stazioni preferite (radio digitale Fm o Dab+); inoltre, grazie al Bluetooth integrato, è possibile ascoltare la musica direttamente dal proprio smartphone e caricarlo, tramite la porta usb in dotazione.

Nonostante le dimensioni compatte, la radio portatile Easy garantisce prestazioni audio eccellenti: dotata di un altoparlante da tre pollici, di un tubo bass-reflex e di una funzione di equalizzazione per regolare i bassi e gli alti, garantisce una qualità di ascolto ottimale. La sua facilità d'uso è davvero alla portata di tutti, grazie alle informazioni di facile lettura come l'ora e la data, ai pulsanti sull'unità che offrono una navigazione molto intuitiva e alla possibilità di memorizzare le stazioni radio preferite. Infine, con il suo design minimalista e l'involucro in legno lucidato a mano con una pregiata lacca per pianoforte, Easy possiede un discreto fascino retrò che non lascia indifferenti. Il dispositivo è disponibile in 4 colori: nero (lucido)-argento, noce-argento, bianco (lucido)-argento, bianco (opaco)-rosa a partire da 229 euro.