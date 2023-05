Sony serie Zv, maggiore creatività con le nuove fotocamere

Sony ha lanciato la seconda generazione della fotocamera Zv-1, prima nata nella famiglia di vlog. Grazie al sensore Exmor Rs di tipo 1.0 (equivalente a circa 20.1 megapixel effettivi), al processore Bionz x e all’obiettivo Zeiss Vario-Sonnar t da 18-50mm F1.8-4, la Zv-1 di seconda generazione permette a chiunque di sfruttare funzioni sofisticate, indipendentemente dalle proprie abilità creative.

Essa rappresenta uno strumento avanzato di dimensioni compatte, dotato di un ampio obiettivo da 18-50mm in grado di immortalare sia selfie di gruppo sia scene di interni in campo stretto, e di realizzare registrazioni dinamiche di vita quotidiana supportate dal Multiple Face Recognition, che adatta automaticamente il riconoscimento dei volti.

La Zv-1 II dispone di una serie di nuove e gettonate funzioni, che consentono di migliorare i propri contenuti.

L’angolo ultra ampio e lo zoom, con un angolo di campo di 18mm, consentono di catturare belle immagini che comprendono tutta la scena, soprattutto quando si scattano selfie a “distanza di braccio”.

Lo zoom ottico da 18-50mm con funzione Clear Image Zoom amplia delicatamente le immagini, riducendo al minimo la perdita di qualità, per realizzare una varietà di video cambiando l’angolo di visione. Tra le caratteristiche più rilevanti:

un sensore di tipo 1.0 con funzione Bokeh Switch, per realizzare bellissime immagini con effetto bokeh attraverso la sfocatura dello sfondo con un semplice tocco;

un microfono intelligente a 3 capsule – in modalità automatica, la fotocamera riconosce i volti o gli oggetti e commuta automaticamente la direzione del microfono integrato. Lo schermo antivento in dotazione assicura la registrazione nitida della voce del soggetto nelle riprese in esterni;

la funzione Cinematic Vlog Setting, che risponde all’esigenza di catturare facilmente le immagini circostanti con una vlog camera e ottenere risultati sorprendenti con un semplice gesto. Basta toccare, infatti, l’icona della funzione a video e la fotocamera imposta automaticamente il formato CinemaScope (2.35:1) e il frame rate di 24 fps, lo stesso dei film per il cinema

l’algoritmo di autoesposizione (Ae) con priorità viso e l’effetto Soft Skin rileva in modo automatico e immediato i volti e regola l’esposizione, per ottimizzare la luminosità del viso, in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, l’effetto Soft skin leviga la pelle e i tratti del volto durante le riprese;

sistema Fast Hybrid Af – anche in 4k, dove è richiesta una messa a fuoco precisa. La funzione di transizione della velocità Af Transition Speed permette di selezionare la velocità di messa a fuoco durante la registrazione video, mentre la sensibilità Af in funzione del soggetto consente di controllare la messa a fuoco in base al movimento del soggetto e all’ambiente. Inoltre, la funzione Real-time Eye Afmantiene accuratamente la messa a fuoco su persone o animali, sia nelle foto sia nei filmati;

stabilizzatore d’immagine elettronico con Active Mode che permette di catturare i contenuti mentre si cammina o in movimento ed è particolarmente utile per le riprese a mano libera. Ideale per le riprese a mano libera in modalità Movie e Slow & Quick motion.

La vlog camera Zv-1 II è perfetta, infatti, da usare in movimento; grazie al suo design compatto e leggero si porta comodamente in tasca o in una piccola borsa, nonostante il suo ampio obiettivo zoom. Essa supporta diversi stili di riprese grazie allo schermo ad angolazione variabile perfetto per i selfie, all’impugnatura ergonomica del corpo macchina, al layout intuitivo dei tasti e dei comandi e all’indicatore di registrazione sul lato anteriore del corpo. Il display del monitor è stato riprogettato con una cornice rossa vistosa che segnala chiaramente quando la registrazione è in corso. La ricarica avviene facilmente tramite il connettore Usb type-c.

I creatori possono condividere facilmente i propri contenuti sfruttando la facile connessione allo smartphone. Grazie a Creators’ App, è possibile controllare fotocamera dallo smartphone, monitorare lo stato della batteria e dei media, modificare la data e i nomi e trasferire facilmente immagini e video, anche in background. Anche eseguire lo streaming live di elevata qualità è semplice: basta infatti collegare il dispositivo a un Pc o a uno smartphone con un cavo Usb per poterla usare come webcam. Con Creative Look è possibile migliorare l’aspetto della pelle e regolare le sfumature per rendere i video più accattivanti per i meeting online e lo streaming live.

La nuova fotocamera di Sony sarà disponibile a partire dal prossimo mese