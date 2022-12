Spotify svela gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati del 2022

Spotify ha svelato gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno scandito il nostro 2022, creando un vibrante caleidoscopio di 456 milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo. E non solo, perchè ora Spotify ha messo a disposizione l’esperienza personalizzata in-app con la quale scoprire e condividere la musica e i podcast che più ci hanno fatto compagnia durante l’anno. Iniziamo dalle classifiche, con i risultati completi di Spotify Wrapped 2022 a livello globale e in Italia.

MUSICA (GLOBALE)

Il vincitore assoluto del 2022 è la superstar portoricana Bad Bunny che per il terzo anno consecutivo resta in cima alle classifiche come artista più ascoltato a livello globale, con oltre 17 miliardi di stream. Un vero record storico che attesta il successo senza confini della musica latina dell’artista. Per celebrare questo risultato, tutti i brani di Bad Bunny presenti in piattaforma, mostreranno l’iconico cuore rosso dell’artista al posto di quello verde di Spotify. Proseguendo, sul podio troviamoa anche Taylor Swift e Drake, seguiti da The Weeknd e Bts. Taylor Swift, dopo aver battuto un altro record grazie all’ultimo album Midnights, il più ascoltato in un solo giorno in piattaforma, si conferma l’artista donna più ascoltata nel 2022 su Spotify con oltre 11 miliardi di stream, seguita da Doja Cat e Dua Lipa.

I Måneskin restano gli artisti italiani più ascoltati all’estero, seguiti dai Meduza e Gabry Ponte. Chiudono la top 5 Ludovico Einaudi e Kina. Nella top 10 anche Laura Pausini che diventa l’artista donna italiana più ascoltata in streaming nel mondo.

A guidare la classifica mondiale delle canzoni con il maggior numero di stream è “As It Was” di Harry Styles con oltre 1 miliardo di stream. In seconda e terza posizione: “Heat Waves” dei Glass Animals e "Stay" di The Kid Laroi e Justin Bieber. Completano la top five “Me Porto Bonito” e “Tití Me Preguntó”, entrambe di Bad Bunny.

L’album del 2022 di Spotify si conferma essere “Un Verano Sin Ti” di Bad Bunny, seguito da “Harry's House” di Harry Styles e “Sour” di Olivia Rodrigo. Quarto e quinto posto vanno rispettivamente a "=" di Ed Sheeran e “Planet Her” di Doja Cat. Infine, come per Bad Bunny, “Today's Top Hits” si attesta come la playlist editoriale più ascoltata per il terzo anno consecutivo.

MUSICA (ITALIA)

Si può dire che questo sia l’anno delle conferme. Anche in Italia, per il secondo anno consecutivo, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato del 2022, seguito da Lazza e thasup, in seconda e terza posizione. In quarta e quinta troviamo Blanco e Marracash. L’artista donna più ascoltata è invece Madame che si posiziona all’ottavo posto. Lanciata a Sanremo 2022 e approdata all'Eurovision Song Contest 2022, “Brividi” di Mahmood e Blanco batte tutti i record attestandosi come la canzone più ascoltata su Spotify in Italia. In seconda e terza posizione troviamo “Shakerando” di Rhove e “La coda del diavolo“ di Rkomi e Elodie. Chiudono la top 5 “Baby Goddamm” di Tananai e “Finché non mi seppelliscono” di Blanco.

con il maggior numero di stream è “Sirio” di Lazza, seguito da “Taxi Driver” di Rkomi e “Blu Celeste” di Blanco. Rispettivamente, invece, in quarta e quinta posizione ci sono “Salvatore” di Paky e “c@ra++ere s?ec!@le” di thasup. Hot Hits Italia è di nuovo la playlist italiana più ascoltata su Spotify.

PODCAST

In Italia, rullo di tamburi per “The Essential” che si conferma essere il podcast più ascoltato, seguito da “Muschio Selvaggio” e “Stories”. Nella top 10 dei podcast più popolari, ben 6 sono originali ed esclusivi di Spotify. Infatti, oltre ai primi due troviamo “Demoni Urbani” in quarta posizione, “Il Dito di Dio - Voci dalla Concordia” in settima, mentre in ottava e nona, rispettivamente “tutte le volte che” e “sei stanga?”.

“The Joe Rogan experience” è anche quest’anno il podcast più ascoltato su Spotify a livello globale. Seguono “Call her daddy” di Alex Cooper e Anything Goes with Emma Chamberlain. In quarta e quinta, invece, troviamo Caso 63 e Crime Junkie. Tramite App, Spotify consente di accedere a Wrapped, una nuova esperienza personalizzata con tante nuove funzionalità. Tra queste:

Personalità Musicale: ispirata ai popolari test di personalità, permette ai fan di scoprire la propria identità di ascoltatore tra 16 tipi diversi e Audio Day, che svela come i nostri gusti musicali evolvano durante la giornata.

Entro fine anno Spotify consentirà la condivisione delle proprie card Wrapped su WhatsApp e Line. Inoltre, sarà possibile sbloccare un filtro Snapchat personalizzato che riassume la propria Personalità Musicale, ci si potrà divertire con gli outfit speciali per i Bitmoji in puro stile Wrapped e scoprire Gif personalizzate su Giphy.

Metaverso: quest'anno, per la prima volta, Spotify porta Wrapped nel metaverso sulla Spotify Island, e lo fa con una serie di missioni ispirate a Wrapped, giochi, merchandising virtuale e opportunità foto con 12 artisti diversi tra cui Bizarrap, Calvin Harris e Tove Lo.

Video esclusivi per gli ascoltatori più appassionati: questa è stata una funzionalità di successo nel 2021 con messaggi di oltre 100 artisti. Quest'anno Spotify voluto arricchire l’esperienza includendo oltre 40.000 artisti tra cui Sfera Ebbasta, Måneskin, Guè, Madame, Marracash, Lazza, Rhove, Blanco, Mahmood, Ariete, Tananai, Elodie e Rkomi. I top fan visualizzeranno un video personalizzato con un messaggio di ringraziamento di alcuni dei loro migliori artisti nel 2022. Ogni video sarà accompagnato dalla canzone più ascoltata dall’utente durante l’anno.

Spotify Camp Nou Takeover: nell'ambito della partnership tra Spotify e FC Barcelona, i fan possono visualizzare sui social i video Wrapped di alcuni dei loro giocatori preferiti, tra cui Robert Lewandowski, Alexia Putellas, Pedri e Ansu Fati.

Infine, Spotify lancia anche quest’anno l’esperienza creator di Wrapped per i podcaster e gli artisti. Con l'accesso alla propria esperienza personalizzata attraverso il microsito Wrapped, i creator potranno scoprire come i fan hanno ascoltato i loro contenuti quest'anno.