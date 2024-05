Startup italiane: quali sono i settori più promettenti su cui investire

In Italia esistono 17mila aziende emergenti, tra startup e Pmi innovative, che rappresentano un vero e proprio volano per la crescita del Prodotto Interno Lordo nazionale e dell’occupazione. Le scaleup, ovvero le startup attive da qualche anno che iniziano a crescere e generare profitti, insieme alle startup più giovani, danno lavoro a 30.000 persone. Le prime, solo nel 2022, hanno raccolto 7,3 miliardi di dollari e generato ricavi per circa 4,4 miliardi di dollari, quasi lo 0,2% del Pil italiano. Il più recente rapporto “Tech Scaleup Italy”, elaborato da Mind the Bridge, conferma il peso strategico che queste aziende ricoprono per l’economia nazionale, attribuendolo principalmente a 3 motivi: in primis, esse fanno registrare tassi di crescita pari al 50% annuo e il loro numero negli ultimi due anni è raddoppiato. In secondo luogo, la loro crescita ha determinato un incremento del 20% di nuovi dipendenti. Infine, si tratta di realtà che offrono un grande contributo in termini d’innovazione alle aziende storiche del tessuto imprenditoriale italiano. Il nostro paese ospita circa 1 scaleup ogni 100.000 persone, mentre gli investimenti rappresentano lo 0,25% del Pil; dati ancora lontani dalle più virtuose medie europee, che registrano 3,8 scaleup ogni 100.000 abitanti e investimenti pari all’1,3% del Pil.

Gli investimenti a sostegno di questa economia nascente sono quindi cruciali per il futuro economico e occupazionale del paese. Secondo il Venture Capital Scanner 2024 di Bain & Company Italia, il Venture Capital (Vc) italiano ha segnato una flessione del 20% rispetto all’anno record del 2022, raccogliendo 1,1 miliardi di investimenti complessivi. Tuttavia, la contrazione è stata più contenuta rispetto alla media europea (-41%) e alcuni settori hanno registrato delle crescite interessanti e in controtendenza. È il caso delle startup che sviluppano o impiegano soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa, le quali hanno raccolto 21 miliardi di dollari (+4 miliardi rispetto al 2022) a livello globale, dimostrando il crescente interesse per le potenzialità di questa tecnologia innovativa, e il settore Tech è anche il principale beneficiario degli investimenti Vc in Italia (31%).

A livello geografico, la Lombardia si conferma la regione più florida, in cui si concentra il 64% degli investimenti totali; seguono Piemonte, Trentino Alto-Agide e Toscana.

In particolare, in Lombardia nel campo dell’Intelligenza Artificiale si sta facendo strada la startup Hubique. Creata nel 2022 da Alessandro Gatti, Hubique opera nel mondo delle compravendite nel Real Estate, proponendo sofisticati quanto innovativi strumenti digitali, dall’Ia alla Realtà Aumentata e Virtuale, per elevare sia la qualità del servizio offerto dagli agenti immobiliari sia l’esperienza d’acquisto del cliente. In tale contesto, sono già tante le realtà storiche del settore immobiliare che si sono affidate alla creazione di Gatti; solo nell’ultimo anno Hubique ha siglato accordi di collaborazione con Frimm Retail, con il Gruppo Gabetti e con il portale di annunci economici e raccolta big data Wikicasa.

«Anticipare le esigenze del mercato è cruciale per sviluppare soluzioni e risposte che ancora mancano», afferma Alessandro Gatti. «Gli ambiti più promettenti su cui puntare, da investitore, riguardano in primis un settore trasversale, quello delle persone, in cui investirei in ogni ambito, dalla cultura, alla formazione, all’educazione di base; siamo davvero indietro rispetto all’estero. Il capitale umano italiano, così ricco di ingegno, va coltivato». «Poi ritengo - continua Gatti - che il Proptech, ovvero la digitalizzazione e l’innovazione nel real estate, sia un segmento promettente. Altro settore è quello farmaceutico, tenendo conto del progressivo invecchiamento della popolazione e infine il food, vero fiore all’occhiello della nostra cultura. L’Italia deve imparare a valorizzare i suoi punti di forza, con la tecnologia e le startup rappresentano la via breve per digitalizzare e innovare le aziende. Rispetto a una Pmi tradizionale, che deve mettere in moto diverse procedure di dialogo interno per digitalizzarsi, una startup è per sua natura è più flessibile e ricettiva nei confronti del nuovo», conclude Gatti.

Durante il XX Forum del Comitato Leonardo, che ha riunito il 15 maggio istituzioni e rappresentanti della business community, si è parlato del ruolo dell’intelligenza artificiale generativa per aumentare la competitività delle imprese italiane, estendendo il brand “Made in Italy” anche ai settori legati all’innovazione tecnologica. Secondo lo studio di Accenture, commissionato per l’occasione, sugli impatti dell’intelligenza artificiale lungo tutta la catena del valore, si creerebbe un potenziale aggiuntivo per il Pil di circa 80 miliardi di euro entro il 2030, di cui 50 sarebbero la diretta conseguenza dell’incremento di valore aggiunto prodotto dalla messa a sistema nel made in Italy dell’applicazione dell’Ia Generativa.