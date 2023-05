Suunto Vertical, sportwatch per allenamenti impegnativi

Suunto ha presentato Vertical, smartwatch dotato dei più alti standard di resistenza, mappe offline, ricarica solare e grande precisione.

Le nuove mappe, che è possibile consultare online, si basano sulla già avanzata navigazione dei percorsi dell'applicazione Suunto; scoprire e creare percorsi è facile grazie alle heatmap, alle mappe 3d e ai livelli di superficie stradale dell'app proprietaria, e sincronizzarli con l'orologio è semplicissimo.

Nella variante solare in titanio, lo smartwatch ha una durata della batteria di 85 ore di monitoraggio continuo dell'attività fisica con la massima precisione di localizzazione,mentre con la variante in acciaio inossidabile arriva a 60 ore. In modalità giornaliera, l’autonomia di Vertical arriva fino a fino a 60 giorni, mentre nella variante solare in titanio anche fino a 1 anno.

Combinando il design funzionale finlandese con materiali di altissima qualità, come il vetro zaffiro, l'acciaio inossidabile e il titanio, Suunto Vertical offre una durata testata in ambito militare e confermata da atleti di livello mondiale.

Lo smartwatch è un orologio di qualità superiore, capace di essere un compagno affidabile per l'attività fisica quotidiana e per l'allenamento in vista di gare o avventure. Le dimensioni generose dello schermo consentono di seguire facilmente i dati metrici mentre si è inmovimento.

Tutte le modalità sportive sono dotate di schermate di dati specifici per lo sport e ci sono più di 95 modalità sportive diverse tra cui scegliere, dal trail running al ciclismo fino al nuoto. Chi vuole ancora di più può creare le proprie modalità sportive personalizzate nell'applicazione Suunto o visitare il SuuntoPlus Store per ulteriori applicazioni e guide sportive.

In combinazione con l'applicazione Suunto e con una vasta gamma di servizi partner, Vertical offre un'ampia scelta di opzioni di personalizzazione e strumenti di allenamento avanzati. La novità dell'app Suunto è la Training zone, dove è possibile seguire il carico di allenamento, i progressi, il recupero e l'analisi del sonno e beneficiare dei suggerimenti dell'allenatore Suunto basato sull'intelligenza artificiale.

Suunto Vertical è disponibile in 8 versioni: 4 colori nella versione in acciaio inossidabile e 4 colori nella versione titanium solar rispettivamente al prezzo di 599 e 799 beuro. (RRP 799€) e potrà essere acquistato a partire dal 16 maggio p.v..

Caratteristiche principali:

• pianificazione dei percorsi nell'app Suunto con mappe di calore specifiche per lo sport e informazioni sul tipo di superficie stradale e sincronizzazione con l'orologio;

• la ricarica solare, nelle varianti in titanio, fornisce almeno il 30% di energia in più nelle giornate di sole;

• precisione leader di mercato grazie al sistema Gnss a doppia banda;

• previsioni del tempo, letture dell'altitudine basate su bussola e barometro e allarmi sui i temporali;

• schermo da 1,4 pollici eealizzato in vetro zaffiro, acciaio inossidabile e quattro modelli in titanio grado 5;

• peso: il modello in titanio 74 g e il modello in acciaio 86 g;

• prodotto e progettato in Finlandia con energia rinnovabile al 100%;

• completamente compensato con carbonio in un progetto di riforestazione Tree-Nation con Verified Carbon Units;

• testato secondo i più alti standard militari di resistenza (mil-std-810h)

• impermeabile fino a -100 mt;

• 95 modalità sportive tra cui scegliere e la possibilità di creare modalità personalizzate.