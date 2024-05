Tcl annuncia la Tv Qd-Mini Led più grande al mondo

Milano, serie di Tv. L’obiettivo del brand con queste nuove release, è di offrire un'esperienza migliore e più coinvolgente ai gamer, agli appassionati di sport e agli amanti del cinema, con schermi extra-large, immagini e qualità audio eccezionali. Durante un recente evento tenutosi a Tcl ha presentato le ultimeL’obiettivo del brand con queste nuove release, è di offrire un'esperienza migliore e più coinvolgente ai, agli appassionati di sport e agli amanti del cinema, con schermi extra-large, immagini e qualità audio eccezionali.

Leader nel campo Mini Led, Tcl ha anche presentato la sesta generazione di questa tecnologia, caratterizzata da importanti miglioramenti rispetto alle serie precedenti, e la tecnologia Tcl Quantum Dot Pro, un nuovo materiale a cristalli quantici che li rende più duraturi nel tempo.

A far da protagonista è il Tv 115x955 Max, un dispositivo con diagonale da ben 115 pollici con Google Tv e sistema audio Onkyo 6.2.2. Grazie alla combinazione di tecnologia Mini Led con oltre 20.000 zone, pannello a 144Hz e luminosità di picco 5000nit, questo televisore segna l'inizio di una nuova epoca offrendo contrasti estremamente precisi, immagini Hdr ricche e nitide su uno schermo di dimensioni mai viste prima.

All’evento non sono mancati i recenti modelli delle serie C65 e C85, amati dal pubblico per le dimensioni esclusive dello schermo e il design particolarmente moderno ed elegante. Grazie alla Quantum Dot Technology, questi televisori sono in grado di mostrare e riprodurre in maniera realistica oltre un miliardo di tonalità di colori vibranti e precisi, offrendo una gamma cromatica fino al 95% secondo lo standard dci-p3. Inoltre, la combinazione con la potenza dell'hi-fi 2.1 di Onkyo, permette di immergersi nell'accattivante suono stereo e nei bassi fragorosi, catturando ogni dettaglio come se ci si trovasse a un'esibizione di una band dal vivo.