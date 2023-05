Tcl Serie 40, tre nuovi smartphone al listino

La Serie 40 di Tcl vanta un’ampia gamma di dispositivi Smart, tutti caratterizzati dalla tecnologia dello schermo Nxtvision, una batteria di lunga durata e una fotocamera supportata da Ia. Perseguendo il proprio obiettivo di democratizzazione della tecnologia, l’azienda ha annunciato i nuovi modelli 406 e 403, che si aggiungono al portafoglio insieme al recente modello 405, offrendo alta qualità e funzionalità a prezzi super competitivi.

Tcl 406

Tcl 406

Questo modello offre vantaggi incredibili grazie alle sue caratteristiche di spicco. È dotato, infatti, di una doppia fotocamera da 13Mp con funzioni Hdr, acquisizione automatica e riconoscimento dei gesti. Il sensore di profondità consente di sfocare lo sfondo ed evidenziare i ritratti, mentre con la fotocamera frontale da 5Mp e l'algoritmo Face Beauty è possibile scattare selfie dall'aspetto naturale. Oltre ad apprezzare l'impressionante chiarezza e i colori dalle tonalità potenziate riprodotte dall’ampio display Hd+ da 6,6pollici, con il Tcl 406 è possibile navigare online, accedere a video e musica in streaming e rimanere in contatto con i propri cari con videochiamate caratterizzate da un’audio nitidissimo, grazie ai doppi altoparlanti stereo. Il nuovo android 13 velocizza l’avvio delle app e il processore Mediatek Helio g25 con 3Gb di Ram e 32gb di Rom consente di eseguirle in modo ottimizzato. Dotato di una batteria da 5000mah, ottimizzata dal sistema Smart Manager che consente fino a 2 giorni di autonomia, il 406 permette di ascoltare i propri brani preferiti ed effettuare chiamate senza dover portare sempre con sé il caricabatterie. La sicurezza dei dati personali è garantita dal riconoscimento facciale con Face Key.

Tcl 405

Tcl 405

Dotato di design sofisticato il Tcl 405 ed è disponibile nei colori Lavender Purple e Dark Gray. Il display Hd Nxtvision da 6,6 pollici in dotazione, con rapporto di aspetto 20:9, offre un'esperienza cinematografica coinvolgente, grazie anche all’abbinamento con un doppio altoparlante stereo. Le modalità di protezione degli occhi garantiscono una visione confortevole durante l'utilizzo quotidiano esteso e la fotocamera Ai da 13Mp, in combinazione con il sensore di profondità da 2Mp, regalano scatti perfetti, anche per catturare i soggetti più piccoli o per creare bellissimi effetti ritratto.

Lo smartphone è dotato di una batteria da 5000mah, ottimizzata dal sistema Smart Manager che consente fino a 2 giorni di autonomia. Tcl 405 permette inoltre di ascoltare i propri brani preferiti ed effettuare chiamate senza dover portare sempre con sé il caricabatterie. Il chipset Octa-core Helio g25 offre un'esperienza d'uso fluida e reattiva, mentre il sistema Face Unlock consente l’immediato accesso al telefono grazie al riconoscimento del volto.



Tcl 403

Tcl 403

Grazie al processore Mediatek Helio A22 e al sistema operativo Android 12 (Go edition), il Tcl 403 fornisce un'esperienza d'uso ottimizzata e multitasking ed è possibile migliorare ulteriormente le prestazioni con un semplice tocco grazie alla funzionalità Smart Manager. Il device è dotato di una fotocamera principale da 8Mp con modalità Hdr e macro, che consente di catturare tutti i momenti più importanti e può essere utilizzato tutto il giorno grazie alla batteria da 3000 mAh di lunga durata. Gli utilizzatori possono godere dei propri contenuti sul display widescreen da 6 pollici Fw+ e di ben 2 modalità di protezione degli occhi, per il massimo comfort durante la lettura e lo streaming. Con il supporto dellaRam da 2Gb il processore integrato consente di eseguire più applicazioni contemporaneamente, tenere aperte diverse schede durante la navigazione e godere dello streaming senza problemi. La memoria di archiviazione è espandibile, aggiungendo una scheda microSd da 512 GB ai 32Gb già integrati.