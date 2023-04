Tcl, nuovi Tv e soundbar per un intrattenimento senza pari

Secondo brand al mondo per Tv e primo nel segmento da 98 pollici, Tcl rafforza la propria posizione nell'home entertainment presentando la nuova linea di televisori e Soundbar.

La tecnologia Mini Led

Quando si parla di qualità dell'immagine, nulla è più importante della tecnologia del pannello. Dal 2018, Tcl è stata pioniera nel settore dei Mini Led e si è dedicata molto nello sviluppo di questa tecnologia. Avendonecompreso il potenziale, nel 2019 il brand ha lanciato il primo Tv con questa tecnologia al mondo e, nel 2020, ha istituito il proprio dipartimento di Ricerca & Sviluppo con l’obiettivo di realizzare il dispositivo con il maggior numero di zone Led retroilluminate del settore. Dopo quasi un anno di ricerche approfondite, Tcl ha lanciato, nel 2021, il primo Mini Tv Led Od Zero al mondo, con uno spessore di soli 9,9mm e 1920 zone di illuminazione, in grado di offrire una qualità dell'immagine eccezionale. Utilizzando i Mini Led ad alta efficienza e ampio angolo di diffusione, l’azienda è riuscita a raggiungere una luminosità di picco Hdr di 2000 nit, garantendo una visualizzazione cristallina anche in pieno giorno.

Il costo tradizionalmente elevato dei prodotti Mini Led è in parte dovuto al maggior numero di LEedD necessari ma il team di ricerca ha ideato un processo per ridurre significativamente i costi, senza incidere sull'uniformità complessiva del display.

Serie C84

Nel corso dell’anno, Tcl amplierà il proprio portafoglio con l’adozione della tecnologia Mini Led di nuova generazione offrendo maggiori possibilità di scelta, tra cui i Tv più grandi di sempre, nuove tecnologie per la resa dell'immagine e funzioni di gioco avanzate. I dispositivi della Serie c84, disponibili nei formati da 55, 65, 75 e 85 pollici, garantiscono prestazioni eccellenti in qualsiasi scenario di utilizzo. Basato su tecnologia Mini Led e Qled, e supportato dagli algoritmi di miglioramento di qualità dell'immagine del processore Aipq 3.0, questi modelli offrono prestazioni molto elevate, con livelli di luminosità che raggiungono i 2000 nits e schermo Hdr con un contrasto elevatissimo.Inoltre, grazie alle tecnologie Game Master Pro 2.0, Hdmi 2.1, Allm, 144 Hz Vrr, FreeSync Premium Pro, Game bar, 240 Hz Game Accelerator e ai più recenti formati Hdr supportati, questi nuovi TV Mini Led di Tclsono i migliori compagni per godersi film, sport e giochi in Hdr.

Serie C74 e C64

La nuova Serie C64 di Tv Qled 4k combina le tecnologie Qled, 4k Hdr Pro, 60Hz Motion Clarity per una qualità delle immagini Hdr nitida e con colori brillanti. Inoltre, grazie a soluzioni come Game Master e FreeSync e al supporto dei più recenti formati Hdr, questo modello rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un intrattenimento domestico interattivo e di alta qualità con il quale godersi film, sport e giochi in Hdr, nell'ambito di uno stile di vita connesso e Smart. La Serie C64 è disponibile con schermi da 43, 50, 55, 65, 75 e 85 pollici. A questa serie, Tcl ha aggiunto la nuovissima serie C74, che combina i Qled con la tecnologia Full Array Local Dimming, 4k Hdr Pro e 144 Hz Motion Clarity Pro per una qualità delle immagini Hdr ancora più fluida, nitida e dai colori vivaci. La serie C74, inoltre, è dotata di Game Master Pro 2.0, una raccolta di funzioni software di Tcl studiate per ottimizzare l'esperienza di gioco, che la rendono la migliore proposta Tv per il gaming nel suo settore (per un’esperienza di gioco paragonabile a quella di un Pc). La serie C74 è disponibile nei formati da 55, 65 e 75 pollici.

Soundbar Tcl

Con l'obiettivo di diversificare la propria linea, il brand ha anche annunciato nuovi prodotti audio da abbinare ai propri televisori e in grado di completare l’ottima qualità delle immagini, così da offrire utenti un'esperienza Home Cinema di qualità cinematografica. In particolare, Tcl Europe ha lanciato le nuove Soundbar Dolby Audio della Serie S64, rispettivamente a 2.1 e 3.1 canali, a 200 e 240w di potenza. Con un design sottile ed elegante, questi nuovi modelli includono porte Hdmi 1.4 con Arce supportano inoltre lo standard Dts Virtual:x e la connettività Bluetooth 5.3.