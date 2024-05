Razer Firefly V2 Pro, il primo tappetino retroilluminato al mondo

Razer ha presentato Firefly V2 Pro, il primo tappetino per mouse gaming completamente retroilluminato a Led. Definendo un nuovo standard nella sua categoria, esso è dotato di retroilluminazione da bordo a bordo, esaltata dalla finitura smerigliata che offre un’illuminazione vivida su tutta la superficie.

Razer Firefly V2 Pro è stato creato per i gamer che cercano innovazione e stile nel loro setup. Il suo design, completamente illuminato, offre effetti visivi sorprendenti e prestazioni ottimali ed una migliore giocabilità. Grazie a Razer Synapse, Firefly V2 Pro offre un’ampia personalizzazione dell’illuminazione consentendo, inoltre, di creare un’atmosfera di gioco davvero coesa e coinvolgente.

Il tappetino è stato progettato per garantire precisione e velocità, con una superficie a basso attrito e microtesturizzata, ideale per i sensori ottici.

Grazie a 15 zone di illuminazione individuali e personalizzabili alimentate da Razer Chroma Rgb, il dispositivo offre ai giocatori la massima immersione con effetti di illuminazione dinamici e reattivi durante il gioco.

Oltre all’aspetto estetico, Firefly V2 Pro è dotato di una porta Usb-a integrata, perfetta per un dongle per mouse wireless, e di un cavo Usb-c removibile, che offre la possibilità di alimentare il tappetino o di ricaricare il mouse. La stabilità è assicurata anche durante le sessioni di gioco più intense, grazie alla base antiscivolo, che ne consolida il posizionamento in qualsiasi battlestation Rgb d’élite.

Il tappetino è disponibile presso i rivenditori selezionati e su Razer Store online al prezzo di 109,99 euro.