Il Tv Frame di Samsung trasforma la casa in una galleria d’arte digitale

La tecnologia sta cambiando profondamente ogni aspetto della vita delle persone e tra questi anche il modo in cui si accede all’arte e se ne fa esperienza. La digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale sta rivoluzionando il modo in cui le persone interagiscono con l’arte e la cultura, rendendola più trasversale e accessibile.

Da un lato, proprio per questo motivo, diversi musei stanno esplorando l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici al fine di favorire lo scambio culturale e ispirare le generazioni, dall’altro, la tecnologia crea un’estensione dell’esperienza museale che consente agli amanti dell’arte e ai più curiosi di fruire di capolavori senza tempo ovunque si trovino, anche nelle proprie case.

In questo contesto, sin dalla sua fondazione nel 2019, Samsung Art Store porta nelle case di tutti l’arte dei musei più rinomati e degli artisti più importanti. come Dalí, Van Gogh e Basquiat, solo per citare qualche esempio.

L’Art Store di Samsung trasforma così la casa in una galleria d’arte grazie alle opere di istituzioni mondiali come il Metropolitan Museum of Art, la Tate Collection, il National Palace Museum di Taiwan, il Museo del Prado di Madrid e il Museo Belvedere di Vienna.

Con il Tv The Frame di Samsung la digitalizzazione delle opere d’arte raggiunge un livello ancora superiore, perché la tecnologia può finalmente incontrare l’innovazione digitale e fondersi con l’interior design. Ripercorrendo i più significativi anniversari artistici, attraverso Art Store, Samsung fa rivivere le opere e le collezioni degli artisti tramite il Tv The Frame, un dispositivo dallo stile iconico e unico che grazie all’avanzata tecnologia Qled garantisce un’esperienza di visione straordinaria restituendo immagini vivide e realistiche.

La particolare tecnologia Matte Display riduce drasticamente i riflessi della luce, riproducendo dettagli simili a quella di una tela, perfetta per le collezioni digitali del Samsung Art Store insieme a fotografie e opere personali. La personalizzazione per l’utente è continua, anche nella scelta della cornice del Tv, che permette di personalizzare il proprio spazio come meglio si preferisce, in modo che l’opera e la cornice scelte si sposino con il proprio ambiente domestico. Inoltre, con il supporto a parete auto-rotante per visualizzare i contenuti in verticale o in orizzontale, è possibile ammirare le splendide opere d’arte esattamente come l’artista le ha concepite. All’inizio di quest’anno, il Tv The Frame è stato anche il primo del settore a ottenere la certificazione Pantone Validated ArtfulColor, che evidenzia la sua eccezionale capacità di riproduzione dei colori.