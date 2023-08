The Invincibles, l’ultima campagna Shot on Iphone di Apple

3dPets è un’azienda con sede nel New Jersey che sfrutta la potenza delle tecnologie di un iPhone per dare una nuova vita a cuccioli di cane. I loro sforzi e le storie dei cuccioli che aiutano, sono al centro dell'ultima campagna Shot on iPhone intitolata “The Invincibles”, lanciata da Apple in occasione della Giornata Mondiale del Cane che ricorre il 26 agosto di ogni anno. Pubblicata sul canale YouTube e sulla pagina Instagram del gigante tecnologico di Cupertino, essa racconta la storia di un cane, Trip e di altri cuccioli come come Pink, Cleo, Samson, Eve ed altri a cui 3dPets cerca di dare una nuova vita. Utilizzando le potenzialità di uno scanner Lidar e della fotocamera frontale TrueDepth di iPhone 14 Pro, insieme ad alcune app di terze parti, 3dPets è infatti in grado di acquisire tutte le informazioni necessarie per personalizzare ogni singola protesi ed adattarla così alle dimensioni e alla forma di ciascun animale.

Lanciata nel 2014, la campagna “Shot on iPhone” si è rivelata una strategia di marketing di successo per Apple.

Iniziata come una sfida tra gli utilizzatori del celebre melafonino, in pochi anni ha raggiunto milioni di persone, le quali hanno iniziato a condividere i loro scatti migliori su Instagram o Twitter con l’hashtag #ShotOniPhone. Dopo l’esame di una giuria di esperti, gli scatti giudicati migliori sono stati utilizzati da Apple per promuovere le proprie campagne pubblicitarie o su cartelloni pubblicitari all’interno degli Apple Store fisici e online. Attualmente, #ShotOniPhone conta più di 15 milioni di post solo su Instagram ed è probabilmente una delle campagne user-generate content di maggior successo.

Integrato per la prima volta sull’iPad Pro 2020, lo scanner Apple LiDar (acronimo dall’inglese Light Detection and Ranging) misura la distanza dagli oggetti circostanti fino a 5 metri, eseguendo una lettura a velocità nell’ordine dei nanosecondi ed è utile a mappare in tre dimensioni l’ambiente che ci circonda. Il sistema funziona di giorno e addirittura anche di notte e, come un radar, emette raggi laser calcolando stabilisce la distanza degli oggetti calcolando il tempo di riflessione degli impulsi. I dati raccolti, combinati con i dati inviati dalle due fotocamere e dai sensori di movimento, e processati attraverso algoritmi di computer vision, forniscono con estrema precisione e velocità i dettagli della scena.