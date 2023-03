TikTok, gli Stati Uniti pronti a spegnere il social in tutto il Paese: «Manipolazione dalla Cina»

L'amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew nel congresso Usa ha assicurato che la sua società è «libera da qualsiasi manipolazione» da parte del governo cinese.



TikTok è un'app usata da 150 milioni di americani e paesi occidentali, ed è accusata di essere usata dai cinesi per rubare dati degli statunitensi e occidentali.

Chew ha detto che TikTok sta spendendo 1,5 miliardi di dollari per lasciare stare i dati statunitensi agli americani cosicchè sono archiviati sul suolo americano da una società americana, supervisionata da personale americano.



Pare che l'America vorrebbe acquistare una parte di Tiktok per migliorare la sicurezza e la protezione degli americani, ma la Cina contrasta quanto richiesto perchè crede che graverebbe sul fatturato mondiale di Tiktok.

«Il governo cinese attribuisce grande importanza alla tutela della privacy e della sicurezza dei dati in conformità con la legge», ha detto Mao in conferenza stampa, come riportato dal Global Times.

E ha aggiunto: «Non ho mai richiesto e non richiederò mai ad aziende o persone che raccolgono o forniscono dati, informazioni e intelligence di paesi stranieri di violare le leggi locali. Gli Stati Uniti finora non hanno fornito alcuna prova per dimostrare che TikTok minacci la sicurezza nazionale».