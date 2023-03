Tinder presenta nuove funzioni per trovare il match perfetto

Tinder si aggiorna presentando una serie di funzioni per indicare in bio il tipo di relazione che si sta cercando e il proprio pronome: queste si aggiungono a “Cosa cerco su Tinder”, la nuova funzione del profilo che consente ai membri di far sapere a un potenziale Match cosa stanno cercando.

I membri di Tinder lanciano continuamente nuovi trend, con i quali stabiliscono regole per vivere i legami senza darsi per forza etichette. Ciò è emerso dalla prima campagna globale che sia mai stata fatta da Tinder, “Tutto inizia da un Match”, dove le nuove generazioni hanno dimostrato di essere sempre pronte a mettersi in gioco ma senza scendere a compromessi. Un recente sondaggio effettuato dalla popolare piattaforma di dating, ha dimostrato come il 73% dei giovani single sia alla ricerca di qualcuno che gli permetta di capire meglio ciò che vogliono, ecco perchè essi tendono sempre di più a mostrarsi autentici e onesti con le informazioni che indicano nei loro profili.

«Il termine ‘impegno’ non ha lo stesso significato per tutte le generazioni. I giovani d’oggi sono aperti ad esplorare nuove possibilità, dalla monogamia alla situationship e all'amicizia, e per loro è importante essere fin da subito trasparenti rispetto a cosa stanno cercando. Per questo motivo Tinder continua a lavorare per rendere sempre più facile esprimersi al meglio sull’app, introducendo funzioni come Tipi di relazione o Cosa cerco su Tinder», ha dichiarato Kyle Miller, VP of Product di Tinder.

L’approccio autentico dei membri di Tinder nel fare nuove conoscenze ha aperto la strada a nuove tipologie di relazioni. Per questo motivo, la piattaforma social ha introdotto delle nuove funzioni che permettono di trovare qualcuno che faccia Match con le loro vibes: