Tinder ha introdotto la verifica del profilo con i video

Tinder ha annunciato un nuovo aggiornamento del processo di verifica dei profili con l’introduzione di Video Selfie. Questo permetterà ai membri della popolare dating app di verificare più facilmente la loro identità e avere così maggior controllo dell’esperienza in app. In più, i membri potranno chiedere ai loro Match di verificare il loro profilo prima di iniziare a chattare. Infine, nelle Impostazioni dei messaggi, si potrà anche scegliere di ricevere messaggi solo da Profili Verificati.

L'autenticità e le connessioni genuine sono molto apprezzate dagli iscritti al servizio, Tinder ne è consapevole, ed è per questo che ora, grazie all’introduzione di Video Selfie, verificare il proprio profilo sarà ancora più semplice e chiunque si iscriverà potrà eseguire la verifica.





Ottieni la spunta blu con Video Selfie

Fino ad oggi, per verificare il proprio profilo gli iscritti dovevano scattarsi delle foto statiche che venivano poi confrontate con le altre già presenti sul profilo. Ora, per ottenere il Profilo Verificato i membri dovranno registrare anche una serie di video che permetteranno a Tinder di rendere la spunta blu ancora più sicura e affidabile. Con questo aggiornamento, i dater avranno a disposizione ancora più strumenti per controllare la propria esperienza in app. L’uso di questa nuova funzionalità permetterà loro di selezionare con quali persone interagire. Ad esempio, i membri che selezioneranno "Chat con Profili Verificati" nelle proprie Impostazioni, riceveranno messaggi solamente da altri Profili Verificati, oltre che chiedere ai loro Match di verificare il loro profilo prima di iniziare a chattare. In più, chi possiede l’abbonamento a Tinder Gold avrà la possibilità di filtrare i "Mi piace" in modo da vedere solo profili che hanno effettuato la verifica.

Nei prossimi mesi, Tinder chiederà a tutti di aggiornare il proprio profilo utilizzando Video Selfie. La nuova funzione è disponibile già da oggi a livello globale nella sezione “Profilo Verificato”. A partire dai prossimi mesi, inoltre, gli iscritti al servizio potranno scegliere di chattare solo con Profili Verificati selezionando l’opzione "Chat con Profili Verificati" nelle loro Impostazioni. Video Selfie e Profilo Verificato sono disponibili gratuitamente sull’app, a disposizione di chiunque voglia esprimersi in modo autentico e genuino.

"Questo aggiornamento è un passo in avanti nel nostro impegno per rendere Tinder un luogo più sicuro dove fare nuove conoscenze", ha dichiarato Rory Kozoll, Svp Product Integrity di Tinder.