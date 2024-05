Trend Radar Samsung, percezione e impatto dell’Ia nella vita degli italiani

In occasione dei Samsung Ai Days – Ai for All, il brand ha annunciato i risultati del nuovo Trend Radar sul tema “Italiani e Intelligenza Artificiale”,.

Si tratta dell’ultima di una serie di ricerche che l’azienda sviluppa insieme a Human Highway – istituto di ricerche di mercato specializzato nell’analisi dei cambiamenti nelle relazioni umane prodotti dalle tecnologie e dal digitale – e che fotografano il rapporto degli Italiani con i nuovi trend digitali.

L’analisi offre una panoramica sul rapporto dei nostri connazionali con la tecnologia di cui più si parla, il loro livello di conoscenza, percezione e atteggiamento, i punti di forza, i benefici che è in grado di generare, e i device che maggiormente vengono associati alle funzionalità dell’Ia nella quotidianità.

Emerge che il 58% degli Italiani non ha ancora un’idea chiara di cosa sia effettivamente l’Ia, tuttavia, pur non comprendendone i dettagli tecnici, ne percepisce però i benefici nel presente e nel futuro. La GenZ è la generazione più preparata sull’argomento: il 55% di loro ha una conoscenza puntuale della materia. Seguono i Millennial (49%) e la GenX (37%).

Sono i Boomer, invece, la categoria con le idee meno chiare: infatti, tra coloro che dichiarano di avere una conoscenza vaga, il 71% è proprio di questa generazione. Per quanto riguarda l’atteggiamento delle persone nei confronti del’Ia nel nostro Paese, emerge in generale un clima di fiducia: il 65% degli Italiani ritiene che migliorerà la nostra vita è per il 79% l’Ia è il futuro. L’Intelligenza Artificiale viene percepita come un’innovazione in grado di semplificare l’uso della tecnologia nella vita quotidiana dall’84%, uno strumento che diventerà presto un alleato di tutti i giorni (79%), grazie al livello di personalizzazione che è in grado di abilitare in ciascun device (tra i più fiduciosi, la GenZ per l’85%), e un aiuto concreto a rendere la nostra vita più sostenibile perché ci supporterà nel ridurre i consumi energetici (71%).

Un vero punto di forza dell’Ia secondo gli Italiani è il risparmio sotto diversi punti di vista: il risparmio di tempo, per il 48% degli intervistati, il risparmio di risorse – lo indica il 35% del campione – e il risparmio energetico per il 32%.

Il Trend Radar rivela che solo 1 Italiano su 4 dichiara di non utilizzare l’AIa nella produttività quotidiana legata a studio o lavoro.

Ricerca di informazioni su temi poco conosciuti, gestione/rielaborazione di informazioni e creazione di contenuti testuali e multimediali sono le operazioni più frequenti rispettivamente per il 32%, 25% e 24% degli intervistati, e 1 Italiano su 3 indica inoltre l’Ia come supporto fondamentale per le traduzioni. Ci sono differenze notevoli a livello generazionale: se solo l’11% della GenZ dichiara di non utilizzare l’Ia nella produttività quotidiana, la percentuale sale al 21% tra i Millennial, al 32% tra la GenX fino ad arrivare al 37% dei Boomer. Quasi un rispondente su due della GenZ utilizza l’Ia per cercare informazioni su temi poco conosciuti, il 35% nella gestione e rielaborazione di informazioni, il 24% per rivedere documenti, il 20% per la scrittura delle mail.

Solo 1 Italiano su 5 dichiara di non utilizzare l’Ia per l’intrattenimento e relazioni sociali. Dai risultati del Trend Radar emerge che oltre il 26% del campione ritiene che l’Ia svolga un ruolo sempre più centrale nel tempo libero, per godere maggiormente delle proprie passioni quali musica, viaggio, Tv, streaming, podcast e gaming. Chi la utilizza, la ritiene utile per l’apprendimento delle lingue (28%) la gestione dell’agenda (27%), seguite dall’intrattenimento televisivo (23%) e musicale (21%) in particolare per i suggerimenti di contenuti personalizzati. Interessante notare come per la GenZ questa percentuale salga addirittura al 41%: il 30% di loro la identifica in un aiuto per avere contenuti Tv personalizzati, il 27% per la proposta di podcast e musica di interesse, il 18% nel gaming quale abilitatrice di relazioni sociali.

In tema di viaggi, invece, indagato all’interno della survey, solo il 15% del campione dichiara di non utilizzare l’Ia. L’utilizzo maggiore viene fatto per le traduzioni simultanee (38%), la ricerca di informazioni utili sul luogo di destinazione (33%) e la pianificazione (26%). A guidare questa tendenza sono i Boomer con il 41% degli intervistati. In generale, infatti, l’utilizzo dell’Ia legata ai viaggi aumenta con l’età, un aiuto per chi non conosce le lingue ma ama viaggiare.

Secondo gli Italiani, i device su cui l’Intelligenza Artificiale può raggiungere i massimi livelli di aiuto personalizzato sono: lo smartphone (54%), il laptop (44%), gli elettrodomestici (27%), gli Smart Tv (17%), lo smartwatch (11%), il tablet (7%). Smartphone e laptop sono considerati i due device su cui l’Ia ha maggiore impatto per la GenZ (55% circa). Il laptop, invece, è il device che più può beneficiare dell’Ia secondo il 49% dei Boomer (vs. 47% dello smartphone). I Millennial identificano negli Smart Tv i device in cui l’Intelligenza può̀ raggiungere i suoi massimi livelli di aiuto personalizzato all’utente (19% del campione vs il 14% degli appartenenti alla GenZ). Gli elettrodomestici invece raggiungono il picco con la GenX (28%). Entrando nel dettaglio degli elettrodomestici, quelli secondo gli Italiani su cui l’Intelligenza Artificiale può raggiungere i massimi livelli di aiuto personalizzato sono il robot per le pulizie (49%), la lavatrice (32%), il frigorifero (29%), la lavastoviglie (17%) e il forno (16%). Il robot è considerato l’elettrodomestico in cui l’Ia ha maggiore impatto, soprattutto per GenZ (53%) e Millennial (53%). La lavatrice aumenta con l’età, raggiungendo il suo picco tra i Boomer (36%) al contrario del forno che raggiunge il picco con la GenZ (18%). Il frigorifero invece raggiunge il picco con i Millennial (30%).

Gli Italiani percepiscono l’Ia come una valida all’alleata anche in ambito domestico: il 29% della GenZ la ritiene utile in cucina per avere spunti sulle ricette da preparare, il 22% per mantenere la casa pulita. I Boomer ne vedono l’utilità nella riduzione dei consumi energetici (58%) e per migliorare la sicurezza della propria casa (51%).