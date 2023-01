Tv Samsung 2023, arriva la nuova gamma Oled, Neo Qled, Micro Led Oled

In occasione del Ces 2023, Samsung ha svelato le nuove gamme Neo Qled, Micro Led e Samsung Oled, oltre a prodotti e accessori lifestyle.

Neo QLed

La nuova gamma Neo Qled 8K e 4K vanta opzioni premium che si adattano alle esigenze di tutti. La qualità dell’immagine è affidata all’avanzato Processore Neural Quantum e con Quantum Mini Led garantisce al televisore un’elaborazione a 14 bit, mentre la tecnologia di Ai upscaling supporta funzioni come Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enhancer Pro, per immagini tridimensionali e realistiche.

Neo Qled va oltre la semplice nitidezza dell’immagine, grazie al pannello ad alta risoluzione e all’algoritmo proprietario che alimenta il nuovo Auto Hdr Remastering. Questo sistema automatica sfrutta il deep learning dell’intelligenza artificiale per analizzare in ogni scena e applicare in tempo reale effetti High Dynamic Range (Hdr) a contenuti di tipo Standard Dynamic Range (Sdr), rendendoli più vividi, brillanti e quindi assolutamente immersivi.

Inoltre, gli utenti SmartThings non dovranno più acquistare separatamente dongle o chiavette per connettersi e controllare i dispositivi Zigbee e Thread. Dal 2023, infatti, il modulo One-Chip di SmartThings sarà integrato direttamente nella gamma Samsung. E per dare un’ulteriore marcia all’esperienza di connettività, SmartThings sincronizzerà automaticamente i dispositivi facilitando la gestione non solo dei prodotti Samsung, ma anche degli elettrodomestici e dei dispositivi IoT di terzi.

Micro Led

Con questa gamma, Samsung offre modelli tra i 50 e 140 pollici, dispiegando per i consumatori un ventaglio di possibilità per una qualità dell’immagine e un’esperienza video senza precedenti. La modularità della gamma MicroLed slega questi prodotti da aspetti quali forma, dimensioni e rapporto d’aspetto, e li rende interamente personalizzabili. Essa, infatti, si presenta senza cornice, integrandosi alla perfezione in ogni ambiente e abbattendo così le barriere tra reale e virtuale.

Oled

Per fornire ai consumatori ancora più opzioni, la gamma Samsung Oled 2023 è ora disponibile nei formati da 55 e 65 pollici e nel nuovo modello extra-large da 77. La nuova line up Oled è dotata della tecnologia Quantum Dot, sviluppata appositamente per i Neo Qled, e del Processore Neural Quantum, che consentono di mantenere le caratteristiche peculiari della tecnologia Oled, ma ne superano i limiti in fatto di luminosità e resa del colore. La gamma vanta un refresh rate di 144Hz e tutte le funzioni smart di Samsung, compreso Gaming Hub. Per la prima volta, nel caso di un Tv Oled, questi dispositivi hanno ottenuto inoltre la certificazione FreeSync Premium Pro di Amd, che premia l’eccellenza dell’esperienza di gioco.

Infine, per offrire ancora più opzioni di visione, Samsung include il servizio Samsung Tv Plus su tutti i propri televisori smart. Il servizio offre streaming Tv gratuito con pubblicità (Fast) e video on demand per un totale di oltre 1800 canali a livello globale, di cui più di 50 di proprietà e gestiti direttamente, e raggiunge 24 paesi e 465 milioni di dispositivi in tutto il mondo, tra Tv e dispositivi mobili. È completamente gratuito e non richiede download, iscrizioni né dispositivi aggiuntivi.

Un’esperienza video premium non sarebbe completa senza un audio incredibilmente immersivo. Oltre a straordinari altoparlanti integrati, i Tv Samsung offrono potenti funzionalità audio e dispositivi che esaltano l’esperienza di visione, rendendola praticamente cinematografica. Nel 2023 i Tv e le soundbar top di gamma Samsung offriranno anche il Sound Remastering, che sfrutta l’Ai per rimasterizzare ciascun oggetto sonoro in modo da avere voci sempre chiare, suoni ambientali perfettamente avvolgenti e ogni elemento al volume perfetto.

Oltre alla soundbar top di gamma Hw-Q990c, con suono a 11.1.4 canali che supporta Dolby Atmos, il brand conferma la Hw-S800b, ultrasottile e con tutta la potenza immersiva di Dolby Atmos, che racchiude 3.1.2 canali in soli 40 mm di altezza e 38 mm di profondità.