Vasco Translator V4, il traduttore perfetto per tutte le occasioni

Guidata dalla convinzione che la comunicazione sia la chiave per rendere migliore il nostro pianeta, Vasco, azienda specializzata nella progettazione di traduttori elettronici, ha presentato Translator v4.

Si tratta di un traduttiore elettronico vocale dotato di intelligenza artificiale in grado di offrire tecnologia all’avanguardia per consentire una comunicazione efficace di livello madrelingua per tradurre non solo conversazioni, ma anche foto e testi ovunque nel mondo.

Per le persone sempre in giro per lavoro ma anche per quelli appassionati di viaggi, questo device potrebbe rivelarsi il regalo perfetto e la scelta ideale sia per la sua interfaccia facile e intuitiva, per il suo design compatto e resistente agli urti, sia per le caratteristiche tecniche lo rendono il migliore nella sua categoria.

Vasco Translator v4 offre, infatti:

internet gratuito e illimitato, grazie alla scheda Sim integrata i n quasi 200 paesi, per non avere preoccupazioni dovute alla connessione Wi-Fi o il roaming costoso;

n quasi 200 paesi, per non avere preoccupazioni dovute alla connessione Wi-Fi o il roaming costoso; la traduzione delle foto, per tradurre istantaneamente nella lingua madre un cartello, un menu o un giornale in una lingua straniera. Perfetto per esplorare nuovi luoghi con tutta la famiglia e comprendere l'ambiente circostante;



la traduzione in 108 lingue, caratteristica che consente di comunicare liberamente con persone di tutto il mondo, eliminando ogni barriera linguistica;

grazie all'utilizzo di 10 diversi motori di traduzione, un’accuratezza del 96% per traduzioni precise e affidabili anche per le lingue più difficili;

la dettatuta del testo tradotto con una pronuncia professionale ad alta voce da una voce madrelingua, garantendo una comprensione chiara e accurata;

l’app Multitalk, un’applicazione che, durante riunioni di lavoro e conferenze con gruppi di persone di paesi diversi, permette di creare una chat con traduzione automatica e invitare fino a 100 utenti, chattare in lingue diverse, attraverso la traduzione automatica.

Il traduttore Vasco Translator V4 è più di un semplice gadget tecnologico, è un compagno di viaggio indispensabile, un aiuto nelle emergenze all’estero oltre che uno strumento per ampliare la conoscenza delle lingue straniere: il regalo perfetto per sorprendere tutti i papà viaggiatori e appassionati di tecnologia.