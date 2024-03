Veesion: l'intelligenza artificiale contro il taccheggio arriva in Italia

Secondo lo studio realizzato da Crime&tech “La sicurezza nel Retail in Italia 2023”, le differenze inventariali hanno raggiunto in media l’1,38% del fatturato annuo delle aziende del settore retail. Questo fenomeno, che ha portato il valore delle perdite a 4,6 miliardi di euro, comporta importanti perdite del fatturato e colpisce sia i grandi rivenditori che i piccoli commercianti. Per questi ultimi, già gravemente colpiti dalla crisi legata all'inflazione e alla diminuzione del potere d'acquisto, l'impatto è spesso molto problematico e, con l'avvicinarsi dell’estate e l’aumento di flusso di turisti, il problema dei furti con scasso è destinato a diventare ancora più significativo.

Fondata in Francia nel 2018, l’azienda ha commercializzato una soluzione tecnologica unica basata sull'intelligenza artificiale che si adatta al sistema di videosorveglianza per facilitare il rilevamento di gesti associati ai furti con scasso.

Gli algoritmi proprietari sono autoapprendenti, analizzano continuamente le immagini fornite identificando gesti sospetti in tempo reale e sono in grado di rilevare fino a dieci volte più ladri di un agente di sicurezza, assicurano da Veesion. Non appena l’Ia rileva un atteggiamento potenzialmente sospetto, allerta in pochi secondi il personale tramite un allarme video sul telefono o tablet.

Nelle aziende che operano in vari settori come alimentari, farmacia, fai da te, giocattoli e simili, Veesion garantisce un tasso di rilevanza degli allarmi superiore all'85%, assicurando che la maggior parte dei casi segnalati siano di interesse critico. La soluzione Plug and Play è progettata nel rispetto delle leggi vigenti, compreso il codice di sicurezza interna e il Gdpr, e senza ricorrere a nessun trattamento di dati di riconoscimento facciale o biometrico.

Mentre la soluzione è già stata impiegata in 25 paesi, la startup intende intensificare ulteriormente la sua presenza in mercati internazionali ad alto potenziale come Stati Uniti, Brasile o Sud Africa. L’obiettivo è di conquistare nuovi settori, rafforzando il vantaggio tecnologico con nuovi strumenti per continuare a trasformare positivamente il mondo del retail.

Benoît Koenig, cofondatore di Veesion: «L'intelligenza artificiale nel settore del retail è in piena espansione, e Veesion ha un potenziale di sviluppo eccezionale in Francia e a livello internazionale. Oltre alla sicurezza, miriamo a sviluppare a lungo termine nuove funzionalità per la nostra soluzione per supportare ulteriormente i nostri clienti nella gestione quotidiana dei loro punti vendita. Conteggio dei clienti nei negozi, rilevamento delle cadute, avvisi per le carenze di prodotti, personalizzazione del percorso d'acquisto, transizione verso i negozi autonomi, tutto è possibile».