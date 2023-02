Verbatim, nuova chiavetta per pc, tablet e smartphone

Verbatim ha lanciato la nuova chiavetta Store ‘n’ Go che permette di archiviare e trasferire file tra dispositivi compatibili con lo standard per Usb-c in modo semplice e rapido. Senza bisogno di un adattatore, la chiavetta si connette a porte dotate di connettore Usb di tipo c, che ora sono diventate lo standard per computer portatili, telefoni e tablet.

Con la sua interfaccia 3.2 Gen 1 e la sua velocità di trasferimento fino a 100Bm/s, la chiavetta Store ‘n’ Go può essere utilizzata per trasferire in modo veloce più file alla volta oppure documenti di grandi dimensioni senza rischio di errore.

Il connettore di cui questa unità di memoria è dotata, è di tipo telescopico. Questo accorgimento la rende ideale da utilizzare in qualsiasi situazione, dato che non possiede un cappuccio ed il connettore; in più, ritraendosi all’interno del vano della chiavetta, il connettore rimane protetto quando non viene utilizzato.

La chiavetta Usb-C Store ‘n’ Go è la versione più recente della ampia gamma di chiavette Usb Verbatim ed è disponibile con capacità di memoria che vanno da 32 a 128Gb con prezzi che variano da 14,90 a 24,90 euro.