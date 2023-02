Comunicazione digitale, i trend e le nuove frontiere del social commerce: «È un nuovo modo di influenzare i consumi»

Il mondo dei social, di anno in anno, sta diventando sempre di più specchio del modo di comunicare moderno. Tag, post, like, veicolano costantemente un messaggio che deve arrivare ad un pubblico sempre più ampio. Messaggi che, grazie alla pervasività sempre maggiore di internet, posso essere rivolti ad una fascia precisa di persone a cui quel “racconto” è direttamente destinato. Quando si parla di comunicazione social, molto spesso si affronta il tema con leggerezza senza capire in realtà quanto questa veicoli le nostre scelte sia per quanto riguarda gli acquisti che semplicemente la decisione di seguire o meno una moda. Piattaforme come Tik Tok, sono nate e cresciute coltivando questo tipo di comunicazione basata sui trend, tanto da far diventare alcuni di loro dei veri e propri elementi di cultura pop.

Tra gli autori più rinomati per capire al meglio come i trend influenzano non solo il mondo social ma anche quello dell'intrattenimento, della politica e dell'economia, c'è Veronica Gentili, autrice del libro «Professione Social Media Manager» edito da Hoepli. «Può essere definito un trend qualcosa che sta andando di moda, qualcosa di cui stanno parlando tutti» racconta «riferito ai social, può essere un hashtag, un tema o anche una canzone o un audio. Abbiamo visto di recente andare molto il balletto di Mercoledì che ha conquistato tutti i social, quello è un esempio di trend». Insomma, se è quasi intrinseca nel mondo dei social l'abitudine nel creare trend, la piattaforma che sicuramente ha fatto di questo elemento il suo punto di forza è Tik Tok. Nonostante molti siano solo un modo per divertirsi, negli ultimi tempi abbiamo avuto esempi lodevoli di trend che cercano di veicolare messaggi di libertà, rivoluzione ed indipendenza. Il brano «Baraye» di Shervin Hajipour, inno della proteste in Iran è nato proprio sulla piattaforma raggiungendo velocemente ogni angolo del mondo e rendendo i temi della rivoluzione universali. La canzone, vincitrice di un premio Grammy, è quotidianamente al centro di trend sui social network che esaltano la libertà di opinione, di espressione e di autodeterminazione.

«Il fatto che possano raggiungere milioni di persone può, effettivamente, influenzare i consumi e anche magari la visualizzazioni di determinati film o serie tv», spiega Gentili, utilizzando come esempio proprio la serie Mercoledì vedendo come, nel corso del tempo, ha indotto tantissime persone a guardare il prodotto che, in pochissimo tempo, è diventato un vero e proprio patrimonio della cultura di massa globale. Discorso diverso, invece, si deve fare per quanto riguardo l'utilizzo di questo tipo di comunicazione nella politica. Nonostante sia un modo per avvicinare i politici alle nuove generazioni che saranno gli elettori del futuro, molto spesso si tende ad utilizzarli in maniera sbagliata. «Riescono ad interpretare dei segnali di interesse per raccontarsi e farsi conoscere» ci spiega. «Si dovrebbe valutare prima di abbracciare un trend se è consono al nostro posizionamento e il nostro racconto. (...) Per un politico bisogna capire se è necessario salire su un trend di un balletto. A volte il confine tra simpatico e ridicolo diventa molto, molto labile».

Sul fronte del marketing, i social sono stati una grandissima conquista degli ultimi anni. Aziende di tutto il mondo e piccoli imprenditori lavorano promuovendo i propri prodotti sulle varie piattaforme attraverso mezzi può o meno giusti, Questa tendenza ha portato alla nascita del Social Commerce, una piega che sta diventando sempre più pervasiva. «Ed oggi il fenomeno si identifica con la possibilità di acquistare prodotti direttamente dai social network. In realtà questi incidono tantissimo sulle dinamiche di vendita. Diverse piattaforme si stanno adoperando per far si che l'interesse e la considerazione d'acquisto sia possibile e venga veicolata attraverso questi spazi ma che venga finalizzata attraverso di essa» spiega Gentili. «Facebook ed Instagram hanno dato la possibilità di realizzare un vero e proprio shop. Stiamo solo aspettando che in Italia si possa addirittura acquistare direttamente all'interno della piattaforma».