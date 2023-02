Razer: Viper Mini Signature edition, il mouse in lega di magnesio

Razer ha annunciato il nuovo Viper Mini Signature Edition, l’essenza della tecnologia per i mouse da gioco. Risultato di anni di meticolosa lavorazione progettuale e ingegneristica, Viper Mini Signature Edition è un mouse gaming di altissima fascia, iperleggero e senza fili, dotato delle migliori tecnologie Razer.

Progettato per i gamer più esigenti è il mouse gaming definitivo; con un peso di soli 49 grammi, consente di toccare con mano la perfezione in una periferica da gioco di livello superiore, dotata delle migliori tecnologie in un fattore di forma perfetto.

“Siamo andati oltre il nostro consueto processo di progettazione, concentrandoci meticolosamente sulla selezione dei materiali e design industriali alternativi per creare un telaio esoscheletrico in lega di magnesio ultraresistente, mantenendo la forma del Viper Mini, attualmente il mouse preferito dai fan” ha affermato Barrie Ooi, Head della PC Gaming Division di Razer.

Realizzato in lega di magnesio di alta qualità, Viper Mini Signature Edition presenta un eccezionale rapporto peso/resistenza, grazie a un nuovo design intricato e ultraresistente creato con una tecnica di stampaggio a iniezione. L’edizione speciale è creata con un esoscheletro stampato a iniezione che viene poi lavorato a Cnc e lucidato. Il guscio dell’esoscheletro viene poi sottoposto a passivazione per ridurre i rischi di corrosione, e successivamente verniciato e assemblato. In ogni fase, ogni unità viene ispezionata meticolosamente per garantire la massima qualità.

Viper Mini Signature Edition, dotato di sensore ottico Razer Focus Pro da 30k, alla terza generazione dei Razer Optical Mouse Switch e all’HyperPolling Wireless con un polling rate reale di 4000Hz, integra il meglio della tecnologia gaming wireless, in grado di garantire velocità superiori e prestazioni stabili. Inoltre, si ricarica completamente in meno di 90 minuti grazie a una ricarica di grado 2C, quattro volte superiore alla capacità della maggior parte degli altri mouse wireless sul mercato.

Il mouse viene fornito con un dongle wireless Razer HyperPolling pre-accoppiato, un set di piedini per mouse Corning Gorilla Glass 3, un panno in microfibra, 2 set di nastri Razer Mouse Grip Tape e 2 salviettine. Inoltre, è inclusa anche un’estensione di garanzia di 3 anni. Disponibile sul sito ufficiale nei prossimi giorni, il prezzo è di 319.99 euro