Visa, al via il progetto basato sull'Intelligenza Artificiale per rendere i pagamenti istantanei più sicuri

Recenti studi dell’Autorità bancaria europea e dell’European Payments Council hanno evidenziato un aumento significativo dei livelli di frode nei pagamenti istantanei, a seguito della loro crescente popolarità. Visa, società tra i leader mondiali nei pagamenti digitali, ha annunciato che i suoi prodotti e servizi di intelligenza artificiale possono contribuire ad aumentare la fiducia nei pagamenti istantanei, individuando meglio le truffe e riducendo il rischio di frodi. In particolare, tramite un progetto pilota innovativo realizzato nel Regno Unito, Visa ha dimostrato come l'utilizzo della sua più recente tecnologia di intelligenza artificiale sia in grado di ridurre drasticamente i 600 milioni di sterline (700 milioni di euro) persi ogni anno a causa delle frodi. I risultati del progetto, rivelano come Visa abbia identificato il 54% delle transazioni fraudolente che erano già passate attraverso i sofisticati sistemi di rilevamento delle frodi delle banche. In questo modo, Visa ha evidenziato quanto la sua comprovata tecnologia di Ai predittiva offra un importante contributo a questo settore in crescita e possa potenzialmente aiutare a risparmiare 330 milioni di sterline (380 milioni di euro) per i consumatori, le imprese e l'economia del Regno Unito.

La partnership pilota tra Visa e Pay.Uk, che gestisce le operazioni di pagamento al dettaglio nel Regno Unito, ha analizzato miliardi di transazioni bancarie avvenute nel Paese (più del 50% delle transazioni annuali account to account nel Regno Unito), per un periodo di 12 mesi.

L'innovativo sistema estende i successi ottenuti da Visa nel rilevamento delle frodi con carte di credito e di debito, mantenendo il tasso di frode sulla rete Visa a livello globale tra i più bassi di tutte le forme di pagamento. Ciò è il risultato dell'investimento di oltre 10 miliardi di dollari in tecnologia negli ultimi cinque anni, con l’obiettivo di ridurre le frodi e migliorare la sicurezza della rete; questo ha consentito, solo nel 2023, di prevenire in modo proattivo frodi per circa 30 miliardi di dollari a livello globale.

Nel nostro Paese, Visa mette a disposizione di tutte le banche un innovativo servizio di rilevamento real-time delle frodi: il suo nome è Visa Protect for a2a payments. Questa nuova tecnologia aiuterà a intercettare le transazioni sospette di frode in tempo reale, bloccando le truffe prima che il denaro lasci il conto bancario della persona colpita. Stefano Stoppani di Visa, ha commentato: «I pagamenti istantanei stanno rapidamente crescendo in termini di popolarità, tuttavia è fondamentale che le persone e le aziende si sentano sicure ogni volta che pagano attraverso questa modalità e non cadano vittime di frodi. Siamo orgogliosi dei nostri risultati nel ridurre ai minimi storici le frodi nei pagamenti con carta».

La tecnologia Ai di Visa è in grado di analizzare miliardi di transazioni ogni anno, generando un punteggio di rischio che indica la probabilità che un pagamento account to account sia parte di un'attività fraudolenta, aiutando le banche a proteggere i propri clienti dal rischio di cadere vittime di truffe. Tutto ciò avviene in un batter d'occhio, senza alcun inconveniente in termini di velocità e affidabilità dei pagamenti account to account. Questo nuovo servizio di prevenzione dei rischi e delle frodi basato sull'intelligenza artificiale è parte di Visa Protect, un'ampia suite di servizi a valore aggiunto di Visa che ha raggiunto quasi 250 prodotti in cinque categorie molto richieste: Acceptance, Advisory, Issuing, Open Banking e Risk, Identity.