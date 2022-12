Vivo, consigli utili per scattare ottime foto durante le feste di Natale

Il periodo delle vacanze natalizie è ormai alle porte e sia che si tratti del Natale o del Capodanno per molti sono giorni dedicati a passare più tempo insieme ad amici e familiari: un’occasione che si presta maggiormente a scatti in gruppo o in situazioni diverse da quelle in cui ci troviamo quando siamo a casa da soli. Ci sono però condizioni come l’assenza di luce o le notti nebbiose che possono rendere difficile scattare delle fotografie di qualità. Proprio per questa ragione, forte della propria esperienza in ambito fotografico e della partnership con Zeiss, il produttore Vivo ha elencato alcuni consigli per catturare la luce giusta e scegliere le impostazioni più corrette al fine di realizzare scatti da vero professionista.

“Hdr on” per scattare immagini mozzafiato in condizioni di scarsa illuminazione

Per catturare i fuochi d'artificio nella notte di San Silvestro, è cosigliata l'impostazione High Dynamic Range (Hdr) che bilancia le luci brillanti in scene buie. La scelta dell'impostazione permette, infatti, di catturare i dettagli sia nei punti più scuri sia in quelli più luminosi dell'immagine, creando un migliore bilanciamento generale dei colori. L’Hdr è utile anche in contesti come la montagna o una festa con molte persone: questa impostazione è infatti l’ideale per fotografare paesaggi e per i ritratti, ovvero in situazioni dove c'è un'ampia gamma tra le parti più scure e quelle più chiare nella scena. Inoltre, scegliendo tempi di scatto più lunghi, è possibile ottenere immagini luminose e dall'aspetto naturale anche di notte per ricreare speciali atmosfere notturne attraverso la fotocamera. Questa funzione è ideale per catturare, ad esempio, le lunghe esposizioni delle stelle cadenti.

Funzione “Panning” per fotografare oggetti in movimento

I fuochi d'artificio nelle notti stellate sono difficili da catturare con la fotocamera. Grazie alla funzione panning, è possibile catturare oggetti in movimento combinando le tecnologie di tracciamento del movimento, di segmentazione dello sfondo e la tecnologia intelligente di effetto bokeh dello sfondo. Tracciando il movimento dell'oggetto, come un razzo o una scintilla, durante l'esposizione, si possono creare scatti stabili con effetti dinamici in grado di far risaltare chiaramente l'oggetto dallo sfondo sfocato. Inoltre, gli smartphone dotati della modalità Gimbal Portrait Camera consentono di scattare ritratti di grande impatto visivo, con il soggetto nitido e lo sfondo sfocato lungo la direzione del movimento. Inoltre, le modalità ritratto utilizzano simulazioni e algoritmi per replicare i diversi stili di bokeh tipici degli obiettivi Zeiss, come il Sonnar Style Bokeh o il Biotar Style Bokeh, che aggiungeranno effetti di luce unici alle immagini.

Catturare immagini con diverse opzioni di colore

Il pieno potenziale delle funzioni della fotocamera si manifesta in situazioni in cui i colori sono vivaci e gli ambienti dinamici. Ecco perché vivo mette a disposizione degli due profili di colore: vivido e naturale. La modalità Ai standard conferisce ai colori un livello più elevato di luminosità e saturazione e aggiunge più contrasto agli oggetti dell'immagine: in questo modo, la fotocamera identifica scene e soggetti diversi e regola autonomamente i parametri per creare effetti e colori più belli.

Per coloro che desiderano catturare le immagini in modo fedele alla realtà, vivo x80 Pro dispone del profilo Zeiss Natural Colour. Questo permette alle fotocamere di catturare i colori naturali e di ottimizzare automaticamente l'esposizione e il bilanciamento del bianco, consentendo all’utente di immortalare una scena esattamente per come questa si mostra ai loro occhi.