Vodafone e Microsoft: una partnership strategica per il cloud

Vodafone Business e Microsoft hanno annunciato una partnership che pone al centro cloud e connettività per accelerare la digitalizzazione delle imprese italiane e promuovere la loro crescita sostenibile. Il rafforzamento della collaborazione tra le due aziende si rivolge alle organizzazioni pubbliche e private di ogni dimensione del nostro Paese: con una focalizzazione in particolare sulle piccole e medie realtà italiane che necessitano di servizi e soluzioni mirati, volti a favorirne la digitalizzazione. Con questo accordo, Vodafone entra – prima tra le aziende di tlc in Italia – a far parte di “ambizione italia cloud region partner alliance”, l’ecosistema di partner in prima linea nello sviluppo della prima regione data center di Microsoft in Italia.

«L’economia digitale sarà il fattore critico per la ripresa dell’Italia. Solo con la digitalizzazione possiamo creare quel salto di produttività capace di rendere competitive le nostre imprese” – dichiara Aldo Bisio, ceo di Vodafone Italia. La partnership con Microsoft rafforza ulteriormente la nostra capacità di abilitare nuovi modelli operativi e di business, attraverso soluzioni integrate che sfruttano le tecnologie di ultima generazione, 5G, Edge computing e IoT».

«Oggi, di fronte a sfide globali complesse, il digitale rappresenta al contempo un fattore di efficienza e di sviluppo sostenibile per le organizzazioni: unendo i servizi cloud di Microsoft, anche in vista della prossima region data center italiana, con i servizi di connettività avanzata, IoT, 5G, Edge di Vodafone e le competenze di esperti, possiamo dare un nuovo impulso all’accelerazione dell’innovazione in Italia», ha dichiarato Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

Nell’ambito di questa nuova collaborazione, l’obiettivo è di sviluppare e rendere disponibili soluzioni digitali verticali efficaci, sicure e flessibili basate sul cloud Microsoft Azure e sulla rete Vodafone, che fanno leva su tecnologie come 5G, Edge Computing e IoT per diversi settori, dalla manifattura al retail, dal settore della moda a quello dell’hospitality. In Vodafone Business, team di esperti di digitalizzazione e soluzioni Microsoft, accompagneranno i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale e migrazione al cloud.

Le aziende di ogni dimensione potranno beneficiare dell’integrazione di piattaforme e applicazioni in Cloud con le soluzioni di connettività fissa e mobile di Vodafone Business, potendo contare su massime performance di rete in termini di velocità, sicurezza e ridondanza, nonché su un’assistenza tempestiva e dedicata.

Vodafone si pone come player di primo piano nell’ambito della regione cloud di Microsoft in Italia, che verrà realizzata a Milano come parte del network globale di datacenter Azure che conta oltre 60 regioni, 200 datacenter, 4 milioni di server e 190 edge zone. L’obiettivo di Microsoft Italia è di promuovere l’innovazione sul territorio italiano in modo sempre più capillare e di semplificare l’accesso delle aziende a servizi cloud locali con il beneficio di una rete internazionale e con massime garanzie di cybersecurity, compliance e data sovereignity.

Altrettanto rilevante, sarà lo sviluppo congiunto di offerte in ambito voce in Teams e Cybersecurity. In particolare, in questo campo, Vodafone Business e Microsoft Italia vogliono favorire la creazione di una cultura digitale improntata alla sicurezza e protezione dei dati, concentrandosi sull’offrire servizi di cybersecurity efficaci per proteggere le piccole e medie aziende da attacchi sempre più sofisticati e mirati.