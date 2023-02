WatchBuds, l’innovativo device 2 in 1 di Huawei

Huawei apre una nuova era per tutti gli utilizzatori di wearable che non rischieranno più di perdere o dimenticare a casa gli auricolari. L’annuncio riguarda il Watch Buds, primo smartwatch con display dotato di aggancio magnetico che racchiude al suo interno due pratici auricolari. Smartwatch e auricolari true wireless sono considerati oggi device “must-have” appartenenti a categorie diverse. L’innovativo smartwatch con cover pop-up, che al suo interno custodisce un paio di auricolari true wireless agganciati magneticamente sul retro della cover, cmbia la prospettiva. La struttura si compone di elementi miniaturizzati progettati e uniti attraverso tecniche di costruzione avanzate.

Lo smartwatch presenta un raffinato corpo in acciaio che assicura maggiore robustezza, elevata resistenza alla corrosione e un’elegante lucentezza resa dalla levigatura artigianale d’eccellenza. Il display a colori in alta definizione Amoled da 1,43 pollici con risoluzione 466x466 è perfettamente integrato nella cassa in acciaio inossidabile. Il pulsante e la corona sono decorati con motivo Clous de Paris la cui trama delicata conferisce una brillantezza metallica unica nel suo genere. Lo smartwatch è impreziosito da un cinturino in vera pelle primo fiore di vitello morbidamente fresata che aggiunge un tocco elegante al dispositivo.

Watch Buds racchiude più componenti in uno spazio ridotto e compatto studiato in ogni dettaglio, offrendo anche tutte le funzionalità proprie di uno smartwatch. In uno spessore di soli 14.99mm, al suo interno include 21 strati di pura tecnologia, tra cui un sensore fotoelettrico a otto canali, un albero rotante preciso al micron, una base di ricarica per gli auricolari, un’unita di aggancio magnetica e, appunto, un paio di auricolari true wireless presenti al di sotto del quadrante. In termini di materiali, è stato utilizzato un vetro sottile e ad alta resistenza in silicato di alluminio e litio, ancora più sottile di quello presente su Watch Gt3 e più forte del 25%.

Non solo il design dello smartwatch è stato accuratamente progettato, ma anche i piccolissimi auricolari wireless integrati sono sviluppati con estrema precisione e attenzione, come dimostrano i sei driver audio di cui sono dotati. Se paragonati agli auricolari tradizionali, questi in-ear sono più piccoli del 50% ma il 90% più efficienti in termini di spazio; con un peso di soli 4g , leggeri come una piuma. I watch Buds sono costruiti con cura artigianale e tecniche all'avanguardia. 20 diversi componenti sono uniti attraverso una tecnologia di saldatura laser di precisione che utilizza il materiale esterno per ottimizzare dimensioni, connessione ed estetica del prodotto.

L'innovativo design pop-up consente al coperchio dell'orologio di aprirsi istantaneamente come un orologio da tasca con una semplice pressione sul pulsante frontale integrato nella cassa per estrarre facilmente i due auricolari attaccati all'altro lato del quadrante. Lo smartwatch integra un albero rotante di precisione ultra-miniaturizzato, progettato per aprirsi e chiudersi in modo fluido grazie a ruote concave e convesse che garantiscono un'esperienza d’uso di qualità.

Auricolari e coperchio dell’orologio sono dotati di un innovativo sistema di magneti che consente ai primi di restare attaccati al retro del display quando viene aperto. Inoltre, gli auricolari si ricaricano una volta riposti nella custodia grazie a due basi di ricarica placcate in platino a 360° che permette di riporli in custodia da qualsiasi angolazione e, alzando semplicemente il polso, con determinate watchface dedicate, è possibile visualizzare sul display lo stato di ricarica degli auricolari.

Entrambi i Watch Buds presentano un design cilindrico ottagonale rivestito da polimeri con placcature in platino e tecnologia di identificazione adattiva che li rende intercambiabili tra orecchio sinistro e destro, anche una volta riposti nella custodia. La tecnologia di identificazione adattiva, o commutazione automatica sinistra/destra, si autocorregge in base al canale uditivo destro o sinistro semplicemente inclinando la testa, così che gli utilizzatori possano indossare, rimuovere e riporre gli auricolari con rapidità senza doverli distinguere.

In termini di qualità del suono, gli in-ear sono dotati di diaframma planare a quattro magneti full-range, in grado di offrire un audio potente fino a 104dB, a piena frequenza e ad alta risoluzione, con una resa sonora nitida e dettagliata. Gli auricolari sono dotati, inoltre, di due microfoni per il rilevamento dell'audio e di un sensore di conduzione ossea in grado di captare voci e suoni ambientali; quest’ultimo, identifica accuratamente i suoni attraverso le vibrazioni, assorbendo la voce e distinguendola chiaramente dai rumori ambientali; il tutto è poi elaborato da un algoritmo proprietario di riduzione del rumore con rete neurale profonda (Dnn) che cancella efficacemente il rumore e migliora la voce per chiamate limpide.

Lo smartwatch è completo di funzioni per lo sport e il monitoraggio del proprio benessere e offre una serie completa di funzionalità proprie di un wearable.

La batteria in dotazione è in grado di alimentare sia l'orologio sia gli auricolari permettendo un utilizzo fino a 3 giorni dopo una carica completa e fino a 7 giorni in modalità di risparmio energetico, che interromperà la ricarica degli auricolari per aumentare la durata del watch.

La disponibilità parte dal 1° marzo prossimo su Huawei Store al prezzo di 499,90 euro. Fino al 28 febbraio lo smartwatch si può preordinare con un acconto di 30,00 euro, per ottenere uno sconto di 30,00 euro sul prezzo finale.