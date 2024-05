Whatsapp, novità per le Community con eventi e risposte nelle bacheche

Whatsapp si dichiara soddisfatta di come le persone utilizzano la funzione Community. Dal suo lancio, Community unisce vicini di casa, associazioni scolastiche, hobbisti, colleghi di lavoro e tanti altri, mantenendo connessi e organizzati i gruppi correlati. Per rendere questi ultimi ancora più uniti, WhatsApp apre alle persone nuovi modi per organizzare gli eventi sulla propria piattaforma. In più nelle bacheche arriveranno le risposte organizzate, così i membri potranno rispondere agli aggiornamenti importanti degli amministratori.

Che sia per un meeting virtuale, una festa di compleanno, grazie ad eventi sarà più facile organizzare un incontro direttamente su WhatsApp.

Tutti potranno creare un evento e gli altri potranno rispondere, così tutto il gruppo saprà chi potrà parteciparvi. Allo stesso tempo, gli ospiti potranno trovare l'evento nella pagina delle informazioni del gruppo e i partecipanti riceveranno una notifica automatica poco prima dell'evento stesso. Gli eventi arriveranno prima nei gruppi che fanno parte di una community e nei prossimi mesi saranno disponibili per tutti gli altri.

Whatsapp sta anche lanciando le risposte nelle bacheche, per consentire agli amministratori di ricevere notizie dai membri e rendere i gruppi sempre più il luogo ideale per conoscere le novità della propria community. Le risposte saranno raggruppate insieme e ridotte a icona per poter vedere cosa hanno detto gli altri nel loro contesto, mentre le notifiche saranno silenziate per tutti.

Whatsapp assicura anche che nei prossimi mesi continuerà ad implementare nuove funzioni per le community e i gruppi, allo scopo di offrire alle persone sempre più strumenti per mantenere organizzate le attività quotidiane.