Whatsapp introduce nuove funzioni a protezione degli account

La protezione dei messaggi, grazie alla crittografia end-to-end, è alla base della strategia di sicurezza in continuo aggiornamento di Whatsapp. Nei prossimi mesi, il popolare servizio di messaggistica istantanea si accinge ad introdurre nuove funzioni, riepilogate di seguito.

Protezione dell'account: se vogliamo trasferire il nostro account su un nuovo dispositivo, WhatsApp vorrà assicurarsi della nostra identità. Come ulteriore controllo di sicurezza, ci verrà chiesto, infatti, di confermare sul vecchio dispositivo la nostra intenzione di eseguire il passaggio. Questa funzione può essere utile per avvisarci di un tentativo non autorizzato di spostare il nostro account su un altro dispositivo.

Verifica del dispositivo: il malware per dispositivi mobili è oggi una delle maggiori minacce alla privacy e alla sicurezza delle persone. Esso è in grado di accedere al nostro telefono, senza autorizzazione, e utilizzare WhatsApp per inviare messaggi indesiderati. Per evitare che ciò accada e per offrire maggiore protezione in caso il nostro dispositivo venga compromesso, sono stati integrati alcuni controlli che consentono di autenticare il nostro account senza che sia necessario alcun intervento da parte nostra. Ciò consente di continuare a utilizzare WhatsApp senza interruzioni.

Codici di sicurezza automatici: gli utenti di Whatsapp più attenti alla sicurezza sfruttano da sempre la funzione di verifica del codice di sicurezza, la quale garantisce che si sta chattando con il destinatario desiderato. È possibile controllare manualmente che sia così, accedendo al tab crittografia sotto le informazioni di un contatto. Per rendere questo processo più semplice e accessibile a tutti, Whatsapp sta implementando una funzione di sicurezza basata su un processo chiamato "Key Transparency", che consente di verificare automaticamente la sicurezza della nostra connessione. Ciò implica che quando clicchiamo sul tab crittografia, saremo in grado di verificare immediatamente che la nostra conversazione personale è protetta.

Queste tre nuove funzionalità verranno implementate da Whatsapp nel brevissimo termine; tuttavia, esistono due funzioni che solo noi possiamo attivare: la verifica in due passaggi (2fa) e l'uso di backup crittografati end-to-end che Whatsapp raccomanda vivamente di utilizzare per trarre il massimo vantaggio da questi due fondamentali livelli di sicurezza.