Xiaomi tra le Top 50 al mondo nel campo dell’innovazione

Xiaomi ha guadagnato due posizioni rispetto allo scorso anno salendo alla 29ma posizione nella prestigiosa classifica delle “50 Innovative Companies 2023”.

Il riconoscimento viene dal Boston Consulting Group (Bcg) e prende atto di quanto il colosso dell’elettronica cinese consideri l'innovazione una priorità, dedicandovi investimenti e talenti e lavorando per trasformare i propri sforzi in risultati.

Nel primo trimestre di quest'anno, gli investimenti in ricerca e sviluppo (r&s) sono aumentati del 17,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 4,1 miliardi di Rmb. Al 31 marzo 2023, il personale che si occupa di r&s conta circa 16.500 persone, pari a oltre il 50% dei dipendenti totali. Gli sforzi di Xiaomi in materia di ricerca e sviluppo hanno permesso all'azienda di ottenere più di 32.000 brevetti in tutto il mondo e si prevede che l’ammontare totale dei fondi che il produttore allocherà in questo campo possa superare i 20 miliardi di Rmb.

L'azienda ha abbracciato la trasformazione tecnologica, compresa l'intelligenza artificiale e ad aprile ha istituito ufficialmente un team Ai Lab Foundation Model che conta più di 1.200 dipendenti i quali si occupano esclusivamente di sviluppare prodotti basati sull’intelligenza artificiale.

In tale contesto, Xiaomi continuerà a espandere gli scenari d'uso connessi con l’Ia, a massimizzare i progressi della tecnologia e a esplorare nuove opportunità con potenziali partner.Xiaomi considera il 2023 come l'anno cruciale per accelerare la propria crescita. L'azienda, infatti, continuerà a portare avanti con determinazione la sua nuova strategia commerciale, concentrandosi su uno sviluppo di alta qualità, basato sulla ricerca incessante del progresso tecnologico e sulla propria mission di permettere a tutti di godere di una vita migliore attraverso l’innovazione tecnologia.

La classifica delle aziende più innovative di Bcg si basa su un'indagine condotta su oltre 1.000 dirigenti del settore dell'innovazione a livello globale, intervistati nel dicembre 2022 e nel gennaio 2023, e valuta le performance di un'azienda in quattro categorie: global mindshare, industry peer review, industry disruption e value creation.

La prima pubblicazione di questo rapporto risale al 2003e tra le altre aziende presenti nell'elenco del 2023 figurano Amazon, Alphabet, Microsoft, Siemens, Pfizer, SpaceX, Nike, Ibm, e molte altre.