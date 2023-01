Yoga Book 9i e Pc desktop Yoga, le novità di Lenovo al Ces 2023

Nel modello di hybrid living i confini tra lavoro e vita privata sono sempre più difficili da identificare. Le persone chiedono quindi una tecnologia personalizzata che possa offrire un’esperienza d’uso eccellente. Sia per l’uso in casa che nel corso della giornata, i consumatori chiedono una tecnologia versatile in grado di fargli fare più cose, per ogni aspetto della loro vita, sia in termini di collaborazione tra più dispositivi sia di semplificazione, per utilizzarne meno.

Con questo proposito, Lenovo ha presentato una serie di nuovi prodotti innovativi che soddisfano le molteplici esigenze della clientela moderna. Il nuovo, rivoluzionario Yoga Book 9i apre un nuovo capitolo di grande innovazione, qualità premium, e prestazioni elevate per diverse modalità di utilizzo. A differenza di quello che potrebbe sembrare un Pc desktop Aio, Yoga Aio 9i va molto oltre il suo aspetto.

Yoga Book 9i

Si tratta del il primo notebook a doppio schermo Oled full-size con una serie di funzionalità uniche pensate per consentire ai creativi di realizzare la propria storia. Più versatile di un Pc con il tradizionale formato a conchiglia, Yoga Book 9i con piattaforma Intel Evo offre la versatilità di un doppio schermo, funzionalità multi-mode, ed esperienze di intrattenimento di livello superiore.

Alimentato con la nuova generazione di processori Intel Core, Yoga Book 9i consente di sfruttare a pieno l’esperienza di un laptop insieme alla flessibilità e il potenziale del multi-tasking su doppio schermo. Sottile e leggero, Yoga Book 9i è progettato e ingegnerizzato per offrire un’esperienza unica su un’ampia gamma di app, riducendo al minimo i tempi di risposta, il consumo della batteria e i limiti di connessione.

La tecnologia del doppio schermo consente di godersi una serie di esperienze uniche grazie alla sua versatilità. Potrebbe essere semplicemente navigando nel web o sfogliare le immagini con entrambi gli schermi con un semplice movimento con cinque dita. O per coloro che hanno bisogno di lavorare contemporaneamente su due file diversi, possono vederli entrambi, ciascuno su uno schermo diverso, per una maggiore produttività. Allo stesso modo, è possibile guardare un video su uno schermo mentre si prendono appunti sull’altro.

Il formato convertibile offre la flessibilità per passare facilmente dalla modalità laptop, tablet, o a tenda a seconda delle esigenze. Per esempio, la comunicazione e la collaborazione durante i meeting virtuali sono migliorate con la funzionalità a doppio schermo, consentendo all’host di condividere una presentazione su uno schermo mentre controlla la chat, risponde alle domande e fa procedere le slide dal secondo schermo. Yoga Book 9i è inoltre dotato di una cover che aiuta a usarlo anche in movimento. Una tastiera Bluetooth detachable semplifica l’uso in multi-tasking, così come la Smart Pen disegnata da Lenovo che può essere utilizzate per migliorare ulteriormente la produttività.

L’innovativo software di Yoga Book 9i, progettato da Lenovo in collaborazione con Microsoft, aumenta le potenzialità nel lavoro, nello studio, nello streaming, nella creatività, nei titoli di gioco più leggeri. Progettato su Windows 11, il software include funzionalità di scrittura e lettura intelligenti, nonché funzionalità per prendere appunti per gli utenti collegati da remoto.

Quando è il momento di rilassarsi, è possibile godersi un film su uno dei due schermi e fare delle ricerche sull’altro schermo. I due display Oled PureSight da 13,3 pollici 2,8K con precisione del colore Dci-P3 al 100% e Dolby Vision Hdr, lasceranno colpiti per i colori ultra-vividi e dai dettagli delle immagini in grado di riprodurre. Insieme all'audio spaziale Dolby Atmos e a una soundbar rotante a 360 gradi con altoparlanti Bowers & Wilkins, questo dispositivo offre un'esperienza di intrattenimento eccezionale. Un’altra caratteristica di design premium dello Yoga Book 9i è la sua colorazione moderna e sofisticata Tidal Teal. Viene inoltre fornito in una confezione eco-compatibile realizzata con materiali contenenti carta riciclata al 100%.

Yoga all-in-one (Aio) 9i Desktop

Realizzato per i creativi, il nuovo Yoga Aio 9i ha una struttura progettata in modo eccellente per essere il centro di qualsiasi spazio di lavoro moderno, grazie alla potenza e una serie di caratteristiche per la grafica che soddisfano le passioni più esigenti. Estremamente raffinato nel suo design, questo computer desktop all-in-one è dotato di un ampio display da 31,5 pollici, senza bordi su 3 lati, qualità 4K 100% sRgb all’interno di un pannello sottile con cerniera metallica che si inclina all'angolazione desiderata. La base discreta e ventilata offre sette porte sul retro per una migliore gestione dei cavi, oltre a un caricabatterie per smartphone wireless integrato.

Con i più recenti processori Intel Core i9 di tredicesima generazione che possono essere abbinati a una Gpu per laptop fino a Nvidia GeForce Next Gen, Yoga Aio 9i è così potente da gestire con facilità la progettazione grafica, nonché l'editing intenso di foto/video e gaming. Migliorando sia la creatività che la collaborazione, questo Pc è dotato di quattro altoparlanti Harman Kardon, audio spaziale Dolby Atmos e una webcam a infrarossi (Ir) da 5mp integrata con otturatore elettrico integrato e funzionalità di accesso intelligente.

Con un aspetto minimalista, questo computer desktop supporta la gestione multi-dispositivo, consentendo di collegare e caricare il proprio laptop e Aio tramite il cavo Usb Type-C completo e controllare entrambi da un'unica tastiera e mouse. Tenendo sempre presente il rispetto dell’ambiente, il dispositivo è realizzato con il 75% di alluminio riciclato nel telaio del pannello e il 65% di plastica Abs riciclata post-consumo nella copertura superiore e inferiore della tastiera. È compatibile con più assistenti vocali per un'esperienza di controllo vocale efficiente.