Firenze, musei civici aperti anche a Ferragosto

A Ferragosto, come incentivo al turismo, i Musei Civici di Firenze saranno eccezionalmente aperti insieme al Museo di Palazzo Vecchio, al Museo Novecento, al Forte Belvedere (con le due mostre «Pienovuoto. Massimo Vitali» e «Italie: dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea») e al complesso di Santa Maria Novella, che osserveranno gli orari previsti per la giornata di domenica, saranno eccezionalmente aperti anche il Museo Stefano Bardini, la Cappella Brancacci e la Fondazione Romano, lo ha deciso l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi con una delibera approvata in giunta. Gli orari di apertura e le tariffe saranno quelle ordinarie. Domenica prossima, quindi, il pubblico potrà visitare (nel rispetto ovviamente dei protocolli e disposizioni in materia di accesso) il Museo di Palazzo Vecchio (inclusa la Sala dei Duecento con la mostra sugli Arazzi medicei, dalle 9 alle 19), il Museo Stefano Bardini (dalle 11 alle 17), il Museo Novecento (dalle 11 alle 21), la Cappella Brancacci (dalle 13 alle 17), la Fondazione Romano (dalle 13 alle 17), il Forte Belvedere (dalle 10 alle 21 con ingresso gratuito) e il Complesso di Santa Maria Novella (dalle 12 alle 17).

«Con questo atto, insieme al sindaco e alla giunta - ha sottolineato l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi - abbiamo voluto garantire un servizio fondamentale della nostra città anche a Ferragosto. L'apertura di Palazzo Vecchio e dei musei civici - ha aggiunto - sarà un incentivo, in chiave culturale, alla ripresa di un turismo consapevole oltre che una determinante azione che contribuisce alla rinascita della nostra città. I musei civici - ricorda Sacchi - sono gestiti con competenza e ogni cautela nel rispetto delle prescrizioni normative anti-Covid e sono da considerarsi luoghi sicuri e correttamente organizzati».

