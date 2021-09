Samsung Italia annuncia la nuova edizione di Innovation Camp dedicata a turismo e cultura

In arrivo la nuova edizione di Samsung Innovation Camp di Samsung Electronics Italia. Si tratta di un progetto sviluppato con Randstad, agenzia internazionale specializzata in servizi Hr, che nasce con l'obiettivo di accompagnare gli studenti e le studentesse delle università italiane in un percorso formativo dedicato all'innovazione digitale, volto a offrire quelle competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro e prepararli a costruire i profili professionali del futuro. Focus di quest'anno, la valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico e culturale attraverso l'innovazione digitale, con l'obiettivo di sostenere il settore della Cultura e del Turismo, duramente colpiti in questo momento storico complesso. Al Samsung Innovation Camp, giunto alla quinta edizione e che ha formato fino ad ora oltre 30.000 studenti e studentesse provenienti da 21 atenei in tutta Italia prenderanno parte inizialmente Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Trento e Università degli Studi di Verona.

«Da 30 anni Samsung si impegna per la diffusione della cultura del digitale in Italia, contribuendo concretamente alla causa con diversi progetti formativi che si prefiggono di offrire a diverse fasce della popolazione tutti gli strumenti, le conoscenze, la creatività e l'empatia necessarie per prosperare in un futuro guidato dalla tecnologia», ha commentato Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia.

«Tra le iniziative rivolte agli studenti universitari spicca Innovation Camp. La nuova edizione di questa iniziativa è stata pensata per rispondere a due diverse necessità, entrambe quanto mai urgenti: da un lato è fondamentale ridurre il cosiddetto skill mismatch ovvero il divario sempre più ampio tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente disponibili. Il digitale infatti sta creando nuove professioni e nuovi profili che le imprese pubbliche e private faticano a trovare sul mercato perché mancano le competenze adeguate. Dall'altro, dobbiamo ridare nuovo slancio alle economie locali con il turismo, duramente colpito in questi mesi di pandemia attraverso la valorizzazione delle bellezze del nostro territorio, trovando nuove modalità per promuoverle nel mondo, in primis con i nuovi strumenti digitali. Con Innovation Camp, insieme alle Università e alle istituzioni locali lavoriamo per aiutare i nostri i giovani a esprimere il loro talento e a farsi promotori di un cambiamento sociale positivo, attraverso l'innovazione, a sostegno della crescita e del rilancio dell'Italia», ha concluso Buda.

