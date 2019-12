Solstizio d'inverno, 21 o 22 dicembre? Ecco perché cambia la data a seconda degli anni

Domenica 22 dicembre, precisamente alle 05:19, si verificherà il solstizio d'inverno, il momento che determina il passaggio astronomico dalla stagione autunnale all'inverno. Il solstizio d'inverno non è effettivamente un giorno, ma uno specifico istante, quello in cui il Sole, nel suo moto apparente nella volta celeste, raggiunge il punto di declinazione minima, venendosi a trovare direttamente sopra al Tropico del Capricorno e alla massima distanza al di sotto dell'equatore. A causa di questo insieme di fattori, ne consegue che il solstizio d'inverno coincide con il giorno più corto dell'anno, o con la notte più lunga, che non è dunque il 13 dicembre (Santa Lucia), come vorrebbe la tradizione popolare.

13 dicembre, Santa Lucia non è il giorno più corto: il primato al solstizio d'inverno

La durata del soleggiamento nel giorno del solstizio d'inverno sarà soltanto di 8/9 ore a seconda della città italiana presa in esame, con uno stacco di circa un'ora tra quelle del nord e quelle del sud. Il fenomeno coincide anche con la minor altezza raggiunta dal Sole rispetto all'orizzonte dell'intero anno. Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto all'anno precedente (più precisamente 5h 48min 46s) e si riallinea forzosamente ogni quattro anni in corrispondenza dell'anno bisestile, introdotto proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. A causa di tali variazioni può capitare che i solstizi cadano il 20 o il 21 giugno oppure il 21 o il 22 dicembre.



Il pediatra: fino a marzo ottimo periodo per concepimenti.

'inverno . Non è una stagione negativa per la salute, anzi per la crescita è il periodo più propizio. Inoltre dal solstizio fino alla fine di marzo scatta una fase ottima per gli aspiranti genitori». Ad assicurarlo all'AdnKronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta. «La spiegazione - precisa - sta nel fotoperiodo, cioè il rapporto tra la luce del giorno e il buio della notte. Da domenica le giornate iniziano ad allungarsi perciò l'organismo riceverà una quantità maggiore di luce. Se si pensa che il rapporto luce/buio è il più importante sincronizzatore per gli esseri viventi, si capirà dunque quanto sia importante l'aumeno delle ore di luce». Super Giove in arrivo, saluterà l'estate mostrando alla Terra tutta la sua grandezza Più luce diurna «stimola la funzionalità ormonale della donna - sottolinea Farnetani - mentre le temperature basse non danneggiano gli spermatozoi, pertanto si hanno le migliori possibilità per praticare con successo la fecondazione assistita. In effetti, in generale - aggiunge il pediatra - la stimolazione che si ha con l'allungamento delle giornate è così accentuata che poi settembre e ottobre sono i due mesi di maggior natalità. Il fenomeno si presenta in modo costante dal 2002. E l'incremento del numero dei concepimenti a dicembre e gennaio, legato proprio all'inversione del fotoperiodo, è più accentuato al Sud grazie alla maggior intensità della luce»

