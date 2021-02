Antartide, trovate forme di vita mai viste prima 900 metri sotto la calotta di ghiaccio

Grande scoperta al Polo Sud. Sotto la calotta di ghiacco perenne che copre l'Antartide, ci sono forme di vita sconosciute. Lo afferma uno studio della British Antarctic Survey pubblicato dalla rivista Frontiers in Marine Science, appena pubblicato.

I ricercatori della spedizione britannica hanno perforato ben 900 metri di ghiaccio sulla piattaforma Filchner-Ronne Ice Shelf, e hanno calato una telecamera per osservare le acque sottostanti. A 260 km dal mare aperto, nell'oscurità più totale e con temperature di -2,2 gradi, pochi animali sono stati osservati in precedenza. Ma grande è stato lo stupore dei ricercatori, quando hanno visto animali fissati sulla calotta di ghiaccio, delle specie di spugne, e altri crostacei che sembrano dei cirripedi.

«Ci sono molti buoni motivi per cui non dovrebbero essere presenti», ha detto Huw Griffiths della British Antarctic Survey, autore della ricerca. «Questa scoperta è uno di quei casi accidentali fortunati che spinge ciò che sappiamo in una direzione diversa, e che ci prova che la vita marina del Polo Sud si è adattata a questo ambiente ghiacciato in maniera incredibilmente speciale e straordinaria».

Solitamente, spiegano gli studiosi, forme di vita vengono trovate vicino a dove arriva ghiaccio disciolto o vicino a fonti di metano. Ma in questo caso, la fonte più vicina di luce per la fotosintesi è distante centinaia di chilometri, e non ci sono tracce di gas, né di altri nutrienti.

