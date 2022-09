Lo scienziato napoletano Antonio Graziano agli «Stati generali dell'export»

Verso la quarta edizione degli «Stati generali dell’export» coi protagonisti del mondo dell'impresa e dell'economia italiane. Ci sarà anche Antonio Graziano, scienziato napoletano già vincitore del premio «Forbes» come manager dell’anno e Ceo di Hbw, il prossimo 14 settembre alla conferenza stampa di lancio della due giorni (23 e 24 settembre) organizzata da Ief - Forum Italiano dell’Export con la collaborazione di Bper Banca e Trenitalia.

Tante le personalità che interverranno presso la sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna (Piazza Luigi Carlo Forini, 14) alle ore 12:00. I saluti istituzionali saranno portati da Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export. Alla conferenza parteciperanno Stefano Pontecorvo, H.E. chief Nato; Yary Cecere, Ceo Cecere Management (Forum Young, under 35); Stefano Rossetti, Vice Direttore Vicario e Chief Business Officer di Bper Banca; Stefano Bellucci, responsabile servizio Global Transaction Banking di Bper Banca; Ernesto Sicilia, International Business Director di Trenitalia; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo Repubblica di San Marino; Daniele Rossi, presidente Autorità Portuale di Ravenna.