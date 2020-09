Un asteroide grande quanto la Piramide di Cheope si dirige verso la Terra: ecco quando passerà

Due asteroidi si dirigono a grande velocità in direzione del nostro pianeta. Tra il 24 e il 29 settembre "sfioreranno" la Terra, fortunatamente a distanza di sicurezza. Ma passeranno così vicini che la loro orbita subirà un cambio di direzione. Uno dei due asteroidi poi ha le dimensioni della Piramide di Cheope.

Secondo quanto rivela il sito di notizie scientifiche EarthSky, i due asteroidi passeranno a circa 28mila km dalla Terra, più vicini dei satelliti televisivi e metereologici, che stazionano a 35mila km. Più vicini perfino della Luna. Il primo (scoperto solamente il 18 settembre 2020) arriverà già questo giovedì 24 settembre, l'altro pochi giorni dopo. Fortunatamente, la loro dimensione permetterà alla forza di gravità terrestre di spingere via queste rocce spaziali. Non c'è pericolo di un impatto sulla Terra (almeno non per i prossimi 50 anni, assicurano gli scienziati).

Secondo i calcoli ufficiali, starebbero viaggiando alla velocità di circa 28mila chilometri orari. Nonostante la vicinanza al nostro pianeta, non sarà possibile osservare a occhio nudo il passaggio degli asteroidi, ma solo attraverso i telescopi.

