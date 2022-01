Un asteroide enorme ha «sfiorato» la Terra: «Grande il doppio dell'Empire State Building»

Un asteroide grande il doppio dell'Empire State Building ha sorvolato vicino alla Terra sfrecciando a una velocità di 20 chilometri al secondo. Nessuno scenario apocalittico o alla "Don't look up" (Il recente film sulla fine del mondo), perché il corpo celeste, identificato come (7482) 1993 PC 1, è stato a quasi due milioni di chilometri di distanza, ossia cinque volte quella fra Terra e Luna.

Come riporta l'Independent, secondo la Nasa l'asteroide è "potenzialmente pericoloso" perché grande il doppio dell'Empire State Building e con un diametro di oltre un chilometro. Identificato come (7482) 1994 PC1, ha avuto il punto di massimo avvicinamento col pianeta alle 22.51, ora italiana, riuscendo a essere visibile anche con piccoli telescopi già a partire dal tramonto e fino alle 2 di notte. Per (7482) 1994 PC1 non si tratta del primo passaggio ravvicinato al nostro pianeta. I calcoli sulla sua orbita indicano infatti un transito avvenuto il 17 gennaio 1933 ad appena 1 milione di chilometri.

Scoperto nel 1994 dallo Siding Spring Observatory in Australia, l’asteroide viene tracciato sin da allora e la sua traiettoria attorno al Sole è molto ben conosciuta. Si tratta di un asteroide roccioso e per dimensioni e distanze minime a cui può arrivare dalla Terra è inserito nella lista dei Potentially Hazardous Asteroid, gli asteroidi particolarmente pericolosi e che quindi vengono monitorati costantemente e con particolare attenzione.