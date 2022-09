Premio Aspen 2022 al napoletano Bruno Giacomazzo per aver risolto «un puzzle astrofisico pluridecennale»

Per lo studio Late Time Afterglow Observations Reveal a Collimated Relativistic Jet in the Ejecta of the Binary Neutron Star Merger GW170817, condotto con colleghi italiani e americani, Bruno Giacomazzo, originario di Napoli e professore associato di astrofisica presso il dipartimento di fisica dell'università Bicocca, ha ricevuto a palazzo Lancellotti, a Roma, il premio Aspen 2022 per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti, promosso da Aspen institute Italia.

Gli organizzatori hanno spiegato che il riconoscimento arriva per avere risolto, insieme ai coautori della ricerca, «un puzzle astrofisico pluridecennale».

«Questo premio ci rende orgogliosi e ci sprona ad andare avanti. In un articolo successivo abbiamo raffinato il modello. Ora cerchiamo di trovare la correlazione tra quanto viene osservato nello spettro elettromagnetico e le proprietà (massa, raggio, composizione interna) delle stelle di neutroni che collidono» dice il professor Giacomazzo al suo ateneo.