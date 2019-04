La foto del buco nero e la scienziata napoletana: «È l'aspirapolvere dell'universo, dentro finisce di tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 11 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra gli artefici della fotografia del millennio c'è la scienziata Mariafelicia De Laurentis, ricercatrice associata presso la sede di Napoli dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare e docente di Astrofisica e Astronomia alla Federico II. De Laurentis ha coordinato il gruppo di analisi teorica dell'esperimento. Nata ad Acerra, laureata a Napoli e specializzata a Torino, la studiosa e poi è andata a fare ricerca in Russia e in Germania. Ed è solo del 2018 il ritorno in Italia, a Napoli, per chiamata diretta. La scoperta era nell'aria, merito anche dei suoi studi ben noti nella comunità scientifica.«Uso la definizione che mi ha regalato la mia nipotina, di cinque anni, dopo che avevo provato a spiegarglielo con termini semplici: il buco nero è l'aspirapolvere dell'universo. Dentro ci finisce di tutto, e una volta entrato non c'è via di uscita».«Per la prima volta ci fa vedere con buona risoluzione la corona di luce intorno al buco nero, e dunque anche i confini di questo oggetto esotico, visto solo nei film. È una scoperta importante anche perché conferma l'ipotesi di Einstein, e di alcuni scienziati venuti dopo di lui, che i buchi neri esistono».«Quei fotoni potrebbero finire inghiottiti dal buco nero da un momento all'altro, oppure potrebbero gravitare intorno a lui per milioni o miliardi di anni, o addirittura riuscire a sfuggirgli».