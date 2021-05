Cern, nuovo esperimento su materia oscura e neutrini guidato da un fisico della Federico II di Napoli

Andare a caccia delle particelle più sfuggenti dell'universo, i neutrini, e della materia oscura, invisibile e misteriosa: sono questi gli obiettivi ambiziosi del nuovo esperimento approvato dal Cern di Ginevra e che utilizzerà il più grande acceleratore di particelle del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) e il nuovo rilevatore di particelle Snd (Scattering and Neutrino Detector). Chiamato SND LHC (Scattering and Neutrino Detector at the LHC), l'esperimento è guidato dall'italiano Giovanni De Lellis, fisico dell'Università Federico II di Napoli e associato dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Sotto la sua guida lavoreranno180 ricercatori che provengono da 20 istituti di 10 Paesi.

APPROFONDIMENTI MISTERI NEL CIELO Ufo, nuovo video confermato dal Pentagono: disco volante segue nave...

«L'esperimento aprirà una nuova frontiera nello studio dei neutrini e nella ricerca di materia oscura - dice De Lellis - e siccome una buona parte dei neutrini è originata dai decadimenti di quark pesanti, i neutrini costituiscono un modo unico per studiare la produzione di questi quark, altrimenti inaccessibile». Con un volume di circa due metri cubi, l'apparato dell'esperimento SND LHC concentra in un volume così compatto le apparecchiature che consentono di eseguire tutte le misure necessarie a identificare i neutrini e a studiarne le proprietà. È il primo esperimento a misurare i neutrini prodotti per la prima volta da collisioni di particelle a un'energia altissima, mai raggiunta finora. Lo stesso esperimento andrà in cerca di nuove particelle, non previste dalla teoria di riferimento della fisica chiama Modello Standard e che potrebbero costituire la materia oscura che occuapa il 25% dell'Universo. Secondo i programmi del Cern, entro l'anno il nuovo esperimento potrà essere posizionato a 480 metri dall'esperimento Atlas, che con l'esperimento Cms nel 2012 ha scoperto il bosone di Higgs, nel tunnel sotterraneo che collega l'accaleratore Lhc all'anello Super Proton Synchrotron. Il funzionamento è previsto a partire dal 2022, quando l'Lhc riprenderà a funzionare dopo la pausa per la manutenzione.