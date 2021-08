Spazio, la Cina progetta costruzione di una costellazione: 36 satelliti per prevenire i disastri naturali

La Cina ha iniziato un progetto di costruzione di una costellazione di 36 satelliti a bassa orbita al fine di raccogliere informazioni per la previsione di disastri naturali e per il monitoraggio delle emergenze urbane. Il programma intrapreso dalla Tianjin Satcom Geohe Technologies Co., Ltd. è stato inaugurato ieri nel centro di lancio di Wenchang, nella provincia meridionale dell'Hainan.

Guo Jianqiang, presidente dell'azienda tecnologica con sede nella città cinese settentrionale di Tianjin, ha fatto sapere che il primo veicolo sarà lanciato e affidato allo spazio nel giugno 2022. Tutti i 36 satelliti saranno inviati in orbita entro la fine di maggio del 2023 e completeranno la costellazione.

La rete satellitare fornirà immagini ad alta risoluzione che aiuteranno gli osservatori a identificare le deformazioni geologiche a livello millimetrico al fine di valutare le possibilità di disastri geologici, quali frane, cedimenti e crolli, ha spiegato Guo, anche funzionario del China Geological Survey. L'azienda ha inoltre comunicato che i dati satellitari combinati con l'indagine geologica e le informazioni di monitoraggio catturate dai sensori a terra nelle aree a rischio possono migliorare significativamente l'accuratezza e la tempestività della previsione di disastri naturali.