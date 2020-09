Scheletro di T-Rex gigante in vendita, l'asta da record di Christie's. Ecco quanto costa

Se il vostro sogno è sempre stato quello di possedere un enorme dinosauro, ora c'è la possibilità di realizzarlo. Alla "modica" cifra di 6 milioni di dollari. Stan, uno degli scheletri di T-Rex più grandi al mondo, è stato infatti messo in vendita dalla casa d'aste Christie's di New York, annuncia la Cnn. Nel 2018, Stan ha "visitato" anche il nostro Paese: è stato alla Stazione Centrale di Milano per sponsorizzare la mostra Dinosaurs.

Stan è uno degli scheletri di Tirannosauro più grandi e completi al mondo e risale a 67 milioni di anni fa. Il 6 ottobre prossimo sarà messo all'asta a New York, per una cifra stimata fra i 6 e gli 8 milioni di dollari. I paleontologi, a partire da colui che per primo ne scoprì i resti nel 1987, studiano da decenni questo magnifico esemplare giunto quasi completo fino ai giorni nostri. Stan negli ultimi 20 anni è stato studiato al Black Hills Institute in Sud Dakota, Usa.

Stan è alto 4 metri e lungo una dozzina e conta ben 188 ossa, il che lo rende uno dei ritrovamenti più completi nella storia della paleontologia. In vita, pesava circa 8 tonnellate (quasi quanto due elefanti africani). Su di lui son state condotte decine di ricerche e pubblicati numerosi studi approfonditi di scienziati di tutto il mondo. Il primo ritrovamento risale al 1987, per merito del paleontologo Stan Sacrison, tra Wyoming e Sud Dakota. Le prime ossa vennero scambiate per quelle di un triceratopo, ma nel 1992 arrivò la conferma ufficiale: si trattava di un T-Rex, il più temibile e celebre dei dinosauri. Per recuperare tutte le sue ossa e ricomporre lo scheletro, scrive la Cnn, ci son volute 30mila ore di lavoro.



