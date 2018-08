Martedì 28 Agosto 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Xiyunykus pengi e potrebbe essere l'anello di congiunzione tra dinosauri e uccelli. Il suo fossile, ritrovato in Cina nordoccidentale nel 2005, è ora stato descritto sulla rivista Current Biology: insieme al Bannykus wulatensis, scovato nel 2009, appartiene alla famiglia degli Alvarezsauri, i più vicini agli uccelli.Aono animali ancora misteriosi, come spiega il ricercatore Jonah Choiniere: «Con le loro mandibole deboli e le mani dotate di artigli sembrano simili ai nostri attuali formichieri». Sia Xiyunykus pengi che Bannykus wulatensis hanno zampe con artigli, che poi si sono evolute in una "mano" con un univo artiglio.