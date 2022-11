Eclissi di luna totale l'8 novembre: dove sarà visibile lo spettacolo della "luna rossa" e come osservarlo

Novembre sarà un mese ricco di appuntamenti per gli appassionati di astronomia. La prima data importante è martedì 8 novembre, in cui si verificherà il plenilunio (detto anche Luna del Castoro). Lo stesso giorno si verificherà anche un'eclissi totale di luna che purtroppo sarà visibile solo in alcune regioni della terra: slanda, Asia, Australia, Nord America, gran parte del Sud America, Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano, Artico, Antartide.

In Italia dunque l'eclissi di luna non sarà visibile nel cielo, ma potremo comunque seguire il fenomeno tramite stremaing online ( o ad esempio in diretta facebook su pagine come Passione Astronomia).

L'eclissi e la luna rossa

Lo spettacolo dell'eclissi lunare totale, che si verifica quando la terra "passa" tra il satellite e il sole proiettando un cono d'ombra, è un fenomeno tra i più affascinanti in natura e visibile ad occhio nudo. In questa occasione nelle zone in cui sarà visibile sarà possibile osservare il disco del nostro satellite assumere una tinta rossa.

La luna del castoro

La luna piena del mese di novembre si verificherà l’8 novembre alle 11:02 GMT (12:02 ora italiana). Nella tradizione dei nativi americani questa luna si chiama "Luna del Castoro" (Beaver Moon). Il motivo? In questo momento dell'anno la temperatura è più fredda e gli animali (come i castori) si preparano all'arrivo dell'inverno costruendo le proprie tane e preparando il cibo. Inoltre, la loro pelliccia diventa più spessa e soffice. La pelliccia di castoro era molto usata dai nativi americani che in questo periodo cacciavano questi animali per ricavarne abiti per l'inverno.

Un altro nome con cui la luna di novembre viene chiamata è "Luna di ghiaccio" e "Luna scura".

