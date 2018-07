Eclissi Luna in diretta: ora il clou. Marte all'opposizione

LEGGI ANCHE Eclissi di Luna: guida per godersi al meglio l'evento







Marte, che nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per la scoperta italiana del suo primo lago di acqua liquida, si trova nella posizione esattamente opposta al Sole rispetto alla Terra e tra pochi giorni, il 31 luglio, sarà alla minima distanza dal nostro Pianeta, pari a 57.590.630 chilometri. A partire dalle 21.30 il nostro satellite ha cominciato a tingersi di rosso sangue. E non è l'unico evento della serata: Marte sarà infatti all'opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata. La fase totale dell'eclissi, in cui la Luna è integralmente immersa nell'ombra, è prevista tra le 21:30 e le 23:13 ed è ben visibile in tutta Italia. Il clou è stato alle 22:22 e lo spettacolo si concluderà all'1:30 della notte del 28 luglio.LEGGI ANCHE





«Marte e la Luna saranno nella stessa zona di cielo, l'uno sotto l'altra», ha spiegato all'Ansa Gianluca Masi. «Il pianeta rosso brillerà a circa 6 gradi di distanza dal nostro satellite e sarà, dopo Venere e la Luna, l'oggetto più luminoso del cielo», ha aggiunto. Marte sarà così brillante perché, ha rilevato, «si troverà non solo alla minima distanza dalla Terra ma anche nei pressi del perielio, cioè la minima distanza dal Sole. Già singolarmente l'eclissi e l'opposizione di Marte - ha aggiunto - suscitano grande interesse. Ma insieme ci regaleranno una delle serate più suggestive degli ultimi decenni». Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac), il Parco Archeologico del Colosseo e il Virtual Telescope Project, gestito dall'astrofisico Gianluca Masi, hanno organizzano a Roma una serata osservativa speciale in un palcoscenico naturale unico al mondo: le rovine del Palatino, nei pressi del Tempio di Venere e Roma. Dalle 21 fino alle 24 è possibile osservare Luna e Marte vestite di rosso mentre salgono in cielo sopra Colosseo e Arco di Costantino.«Marte e la Luna saranno nella stessa zona di cielo, l'uno sotto l'altra», ha spiegato all'Ansa Gianluca Masi. «Il pianeta rosso brillerà a circa 6 gradi di distanza dal nostro satellite e sarà, dopo Venere e la Luna, l'oggetto più luminoso del cielo», ha aggiunto. Marte sarà così brillante perché, ha rilevato, «si troverà non solo alla minima distanza dalla Terra ma anche nei pressi del perielio, cioè la minima distanza dal Sole. Già singolarmente l'eclissi e l'opposizione di Marte - ha aggiunto - suscitano grande interesse. Ma insieme ci regaleranno una delle serate più suggestive degli ultimi decenni».

Anche Venere, Giove e Saturno saranno brillanti e ben visibili. «All'appello mancherà solo Mercurio», ha concluso Masi. «Sarà una splendida parata planetaria, che accompagnerà la Luna in eclissi e Marte». Per godere di questa vista, sono tante le iniziative organizzate in tutta Italia dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), che aprirà le porte di alcuni dei suoi osservatori, e dall'Unione Astrofili Italiani (Uai), che metteranno a disposizione di tutti gli appassionati i propri telescopi amatoriali. Chi non potrà osservare lo spettacolo dell' eclissi dal vivo, come chi vive negli Usa, potrà seguirla da casa in streaming, grazie al Virtual Telescope Project che trasmetterà on line l'intera notte in rosso.

L'dipiù lunga del secolo (un'ora e 43 minuti) è nel suo clou.