«La fisica è stata inventata dagli uomini», lezione sessista al Cern: docente sospeso

Martedì 2 Ottobre 2018, 11:30

Lui, il professor Alessandro Strumia, brillante accademico pisano dai natali illustri (il padre è professore nella medesima università) sostiene di aver fatto una scoperta importante quanto l'istituto in cui ha scelto di presentarla, il Cern di Ginevra: dati alla mano, dice di poter dimostrare che nelle materie scientifiche sono discriminati gli uomini e non le donne. Ha presentato i suoi dati in un talk che il prestigioso istituto noto per aver individuato il bosone di Higgs aveva dedicato al tema della parità di genere, infarcendo l'argomentazione con frasi come «la fisica è stata costruita dagli uomini, non va ad inviti» e citando come esempio concreto il concorso a cui lui stesso ha partecipato, finendo battuto proprio da una donna. Il Cern e le altre due istituzioni accademiche in cui lavora non l'hanno presa bene. Anche perché le ricercatrici presenti alla conferenza hanno raccontato che le espressioni usate da Strumia nell'argomentare erano anche più pesanti di quelle riassunte nelle slide cancellate dal sito del Cern ma ancora rintracciabili in rete. L'istituto europeo ha deciso di sospenderlo per tre mesi in attesa di provvedimenti e analoga decisione è stata presa dal rettore di Pisa e dal direttore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Entrambi hanno mandato tutti i documenti raccolti ai rispettivi collegi di discpilina che potrebbero suggerire la sospensione temporanea in attesa di decisioni che potrebbero risultare anche più gravi. Molto netto il giudizio di Fernando Ferroni, presidente dell'Infn: «Non condivido nulla di quello che ha detto e tra l'altro offende anche una commissione di concorso del nostro istituto - ha spiegato - mi pare difficile che possa continuare a lavorare con noi».