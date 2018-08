Luna, placche di ghiaccio nelle regioni polari che restano sempre all'ombra

Sulla superficie della Luna c'è ghiaccio d'acqua abbondante: è nascosto in aree delle regioni polari che sono perennemente all'ombra e potrebbe essere usato come riserva d'acqua dagli astronauti delle future basi lunari. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas) e coordinata da Shuai Li, dell'Istituto di geofisica e planetologia delle Hawaii.



I ricercatori hanno identificato la firma inequivocabile del ghiaccio d'acqua grazie ai dati inviati dallo strumento Moon Mineralogy Mapper (M3) a bordo della sonda Chandrayaan-1 dell'Agenzia Spaziale Indiana che ha esplorato la luna dal 2008 al 2009. È stato visto che il ghiaccio è presente nel 3,5% delle aree perennemente in ombra di entrambe le regioni polari della Luna, dove le temperature raggiungono fino a 160 gradi sotto lo zero. L'acqua ghiacciata depositata in queste trappole fredde sarebbe arrivata attraverso due meccanismi: potrebbe essere stata portata dall'impatto di meteoriti e comete oppure potrebbe essere 'migratà lentamente dall'atmosfera estremamente rarefatta (esosfera) della Luna.



«Abbiamo trovato prove dirette e definitive della presenza di ghiaccio d'acqua nelle regioni polari lunari - scrivono gli autori - la quantità e la distribuzione del ghiaccio sulla Luna è diversa da quella di altri corpi del sistema solare interno come il pianeta Mercurio e il pianeta nano Cerere, dove però il ghiaccio d'acqua è più puro e abbondante rispetto alla Luna». La piccola inclinazione degli assi di rotazione di Mercurio, Luna e Cerere genere infatti depressioni nelle loro regioni polari, che sono perennemente ombreggiate e che fungono da trappole fredde che sono in grado di accumulare nel tempo composti volatili, come l'acqua. C'erano forti indicazioni della presenza di acqua ghiacciata in queste aree dei poli lunari, ma nessuno aveva finora individuato la firma inequivocabile del ghiaccio d'acqua.

Martedì 21 Agosto 2018, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 18:51

