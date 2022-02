Luna della neve, ecco i giorni in cui sarà più luminosa e come osservarla al meglio

La chiamano "Luna della Neve" perchè spesso la sua apparizione coincide con forti nevicate viste le temperature rigide di questo periodo. La seconda luna piena del 2022 sarà visibile nel cielo mercoledì 16 febbraio alle 17:56 (ora italiana) momento in cui raggiungerà il 100% della sua luminosità.

Come osservare la "luna della neve"

Alle 17:56 il sole sarà appena tramontato (il tramonto in Italia è alle 17:40) quindi per osservare al meglio la luna gli appassionati dovranno aspettare ancora qualche ora, quando il cielo sarà più scuro. Il nostro satellite sarà ben visibile e luminoso anche altri giorni: martedì avrà una luminosità del 99,3%, mentre giovedì del 99,7%, tuttavia si tratta di differenze poco percettibili a occhio nudo, quindi lo spettacolo rimane assicurato.

La luna della neve o "luna della fame"

Una luna piena si verifica una volta ogni 29,5 giorni, il tempo necessario per il compimento di un intero ciclo lunare. La luna di febbraio era tradizionalmente conosciuta anche come la "Luna della Fame" o "luna dell'osso" a causa delle difficili condizioni di caccia in questo periodo dell'anno.

Tutte le superlune del 2022

Quella di febbraio sarà una semplice "luna piena" e non una "superluna". Che differenza c'è? La superluna si verifica quando c'è un plenilunio al perigeo, cioè quando la luna e piena nel momento in cui la sua orbita è più vicina alla Terra. Il risultato è che il satellite appare ancora più grande e luminoso. Per gli appassionati di astronomia, il 2022 sarà un anno fortunato, in cui si verificheranno ben tre superlune. La prima sarà quella "della fragola" il 14 giugno, poi il 13 luglio avrà luogo "la superluna del cervo" - perchè in questo periodo le corna dei cervi maschi sono in piena crescita- . L'ultima superluna dell'anno sarà il 12 agosto. La luna di quel periodo è conosciuta anche come la superluna dello storione perché si tratta del periodo migliore dell'anno per catturare questi animali.