Sta arrivando la Luna Rosa, potremo vederla il 19 aprile

Mercoledì 17 Aprile 2019, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 21:24

C'è la Luna piena, la Luna nera e la Luna... rosa. Lo sapevate? La Luna romantica di primavera, in realtà, non si vestirà di rosa davanti agli occhi di tutto il mondo. Resterà infatti una visione onirica più che una spiegazione prettamente astronomica. Questo evento terrà comunque milioni di appassionati con il naso all'insù e magari con una speranza che davvero il nostro satellite possa cambiare colore.Lasarà la quarta Luna piena dell'anno e si esprimerà al massimo della sua grandezza il 19 aprile alle 13:12. Non avrà nulla da invidiare, dicono, allaammirata all'inizio di questo 2019. Il soprannome, anzi l'aggettivo, di questo speciale evento nasce dalla pianta "Phlox subulata", sempreverde rosa-magenta che fiorisce in alcune zone degli Stati Uniti e del Canada.Come riporta il sito space.com, il nome "Luna Rosa" è proprio legato a questo evento: un'antica tradizione che voleva l'inizio della Primavera proprio con l'apparizione speciale del nostro satellite. La pianta, grazie alla luce della Luna, diventa rosa esaltando una tonalità già presente sul vegetale. Dunque a partire dalla notte del 18 aprile non dimenticatevi di staccare lo sguardo dallo smartphone per un momento e cercare, nel cielo, una piccola storia da raccontare ispirata alla nostra cara Luna.